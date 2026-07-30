Украинский рынок онлайн-заказов поездок на такси демонстрирует рост, однако более 90% водителей по-прежнему работают в "тени", свидетельствуют данные исследования экономических эффектов реформы рынка ride-hailing в Украине, проведенного Киевской школой экономики.

Об этом пишет Укринформ.

Данные исследования представил во время круглого стола, организованного Европейской бизнес-ассоциацией, Максим Терзи, эксперт Urban Research Center Киевской школы экономики.

"За 2025 год украинцы совершили примерно 239 миллионов поездок на такси, что на 7%, или на 15 миллионов, больше, чем в предыдущем году. То есть рынок демонстрирует стремительный рост. И сейчас ориентировочный объем рынка достигает около $1 миллиарда, или 46 миллиардов гривен", — подчеркнул Терзи.

По данным исследования, в целом в Украине идентифицировано примерно 172 тыс. уникальных водителей. Сам рынок очень концентрирован: до 85% его охватывают сервисы Uklon и Bolt, ещё 7% занимает Uber. Остальные — это более мелкие агрегаторы и местные службы такси.

"Благодаря этой концентрации государству легче охватить большинство поездок и водителей, ведь 85% из них уже работают с крупнейшими игроками", — отметил исследователь.

"В то же время у нас сложилась интересная ситуация: с одной стороны, у нас более 170 тыс. водителей, а с другой — всего 9,5 тыс. автомобилей, имеющих лицензию на оказание такси-услуг. Иными словами, легально работают в стране лишь 9,5 тыс. водителей, что составляет 5,5% от общего числа таксистов", — отметил он.

По подсчётам экспертов, ежегодно из-за "тени" в отрасли государство недополучает до 4,5 млрд грн. Положить конец этой ситуации призвана реформа рынка такси, которая фактически уже началась с принятием закона о налогообложении доходов от цифровых платформ.

Впрочем, документ все еще ожидает подписи президента. Он реформирует налоговую составляющую рынка: предполагается, что платформа будет отвечать за идентификацию водителя, учет дохода, удержание и уплату налога.

В то же время закон устанавливает размер уплаты налогов на уровне 10% дохода во время военного положения и 5% после его завершения, а водители, чей заработок в течение года не превысит 2000 евро, вообще освобождаются от налогообложения. Это должно способствовать сохранению на рынке водителей, работающих эпизодически.

Параллельно Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта готовится представить на рассмотрение правительства отраслевой законопроект о реформировании рынка в его транспортной составляющей.

Этот документ вводит статус автомобильного самозанятого перевозчика без открытия ФЛП. Водитель такси будет получать электронный сертификат после подтверждения базовых требований, автомобиль будет внесен в государственную систему, проходить технический контроль и иметь страховое покрытие.

По подсчётам авторов исследования, в случае реализации всех мер, предусмотренных реформой, к 2030 году бюджет Украины сможет получать до 8 млрд грн налогов ежегодно, а доля легализованных водителей достигнет 90% рынка такси.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий разработало законопроект о реформе такси, целью которой является вывод рынка такси из тени и обеспечение легальности, простоты и безопасности работы водителей.