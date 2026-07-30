Национальная служба здравоохранения Украины почти два месяца не выплачивает аптекам компенсацию за лекарства, отпускаемые в рамках программы "Доступные лекарства". Сумма задолженности составляет ориентировочно 585 миллионов гривен.

Об этом известно из письма Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ), которое имеется в распоряжении ЕП, и из ответа НСЗУ на запрос редакции.

Письмо АПАУ было направлено на имя министра здравоохранения Олега Ляшко и председателя НСЗУ Натальи Гусак.

Аптеки жалуются на несвоевременное возмещение средств за отпущенные реимбурсируемые лекарственные средства, а также на неподписание в электронной системе соответствующих отчетов.

Общая сумма подлежащих возмещению средств, по данным АПАУ, ориентировочно составляет 305 млн грн за июнь и 280 млн грн за июль этого года.

В своём письме АПАУ отмечает риск дефицита ликвидности аптек, невыполнения обязательств перед поставщиками, работниками и государством в связи с задержкой.

В ответ на запрос ЕП в пресс-службе НСЗУ связали задержки поступления средств с расширением программы "Доступные лекарства".

Там сообщили, что в июле этого года препараты добавляли в программу дважды: планово и внепланово.

Наиболее масштабное расширение программы "Доступные лекарства" (плановое) состоялось в середине июля — в программу добавили ещё 260 торговых наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Кроме того, в программу добавили 67 однокомпонентных и 35 комбинированных лекарственных средств украинского производства.

"В связи со значительным расширением программы "Доступные лекарства" возникли технические коллизии — вносятся изменения в бюджетные программы для перераспределения средств. Выплаты аптекам ожидаются в первых числах августа", — отметили в пресс-службе НСЗУ.

Напомним:

В мае 2026 года НСЗУ выплатила более 16,1 миллиарда гривен в рамках программы медицинских гарантий, в том числе — возмещение стоимости лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства".