Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого ответила на призыв премьер-министра Дональда Туска публично осудить избиение украинской пары во Вроцлаве.
Между премьер-министром Польши Дональдом Туском и канцелярией президента Кароля Навроцкого возник публичный конфликт после жестокого нападения на граждан Украины во Вроцлаве. Представитель главы государства Рафал Леськевич заявил, что ответственность за безопасность на улицах несет правительство.
— сказал Леськевич.
По его словам, именно правительство располагает необходимыми инструментами для борьбы с физическим и словесным насилием и привлечения виновных к ответственности.
Представитель президента подчеркнул, что власти должны одинаково решительно реагировать на нападения как на украинцев и представителей других национальностей, так и на граждан Польши. Он также обвинил Туска в использовании происшествия для политических атак на президента.
Ранее премьер призвал Навроцкого публично отреагировать на избиение украинской пары. Туск заявил, что появляющиеся в интернете видеозаписи насилия наносят ущерб репутации Польши, и напомнил о прежних высказываниях президента о драках футбольных болельщиков.
Нападение произошло 26 июля во Вроцлаве. Трое мужчин избили 21-летнего украинца и его 20-летнюю партнершу, которая пыталась его защитить. Пострадавших доставили в больницу, а полиция начала проверять возможный мотив ненависти по национальному признаку.
Правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет. Один из них пытался покинуть город. По данным польских СМИ, первому задержанному предъявили обвинения, в том числе в применении насилия и оскорблении по национальному признаку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.