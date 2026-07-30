Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого ответила на призыв премьер-министра Дональда Туска публично осудить избиение украинской пары во Вроцлаве.

Между премьер-министром Польши Дональдом Туском и канцелярией президента Кароля Навроцкого возник публичный конфликт после жестокого нападения на граждан Украины во Вроцлаве. Представитель главы государства Рафал Леськевич заявил, что ответственность за безопасность на улицах несет правительство.

Президент ожидает, что премьер наконец возьмется за работу и заставит своих министров работать.

— сказал Леськевич.

По его словам, именно правительство располагает необходимыми инструментами для борьбы с физическим и словесным насилием и привлечения виновных к ответственности.

Представитель президента подчеркнул, что власти должны одинаково решительно реагировать на нападения как на украинцев и представителей других национальностей, так и на граждан Польши. Он также обвинил Туска в использовании происшествия для политических атак на президента.

Ранее премьер призвал Навроцкого публично отреагировать на избиение украинской пары. Туск заявил, что появляющиеся в интернете видеозаписи насилия наносят ущерб репутации Польши, и напомнил о прежних высказываниях президента о драках футбольных болельщиков.

Нападение произошло 26 июля во Вроцлаве. Трое мужчин избили 21-летнего украинца и его 20-летнюю партнершу, которая пыталась его защитить. Пострадавших доставили в больницу, а полиция начала проверять возможный мотив ненависти по национальному признаку.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет. Один из них пытался покинуть город. По данным польских СМИ, первому задержанному предъявили обвинения, в том числе в применении насилия и оскорблении по национальному признаку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.