Украинские власти должны провести 25 реформ/мероприятий, чтобы получить более 10 млрд евро на поддержку украинского бюджета в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в ЕС

Детали: Речь идет об обновленном плане реформ "Украинский план" в рамках механизма Ukraine Facility, который был в принципе одобрен послами ЕС на прошлой неделе и должен быть утвержден Советом ЕС в письменной форме в четверг, 30 июля.

Согласно плану, Украина может получить 2,86 млрд евро за выполнение перечня из семи реформ, в который входят вступление в силу законодательства, обеспечивающего прозрачный и честный отбор прокуроров руководящего уровня, законодательства об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса, а также совершенствование государственного электронного реестра фермерских хозяйств.

Также Украина в 2026 году может получить крупный транш в размере 7,5 млрд евро, если выполнит 18 реформ/шагов, которые включают в себя назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной ІТ-системы для исполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение, обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью, членов семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц на сумму не менее 200 млн евро и т. д.

Что предшествовало: Правительство Украины одобрило согласованные с Еврокомиссией изменения в план Ukraine Facility ещё 11 июня.

С новым планом ЕС устанавливает более строгие условия в отношении реформ для получения Украиной макрофинансовых траншей — тем временем Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.