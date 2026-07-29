Иран рассматривал возможность нанести баллистический удар по одному из украинских портов в Черном море в ответ на атаку на иранское судно в Каспийском море. От прямой эскалации удалось удержаться благодаря дипломатическим контактам между Киевом и Тегераном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

По словам части собеседников издания, Тегеран мог запустить по Украине одну баллистическую ракету с относительно небольшой боевой частью. Такой удар должен был стать символическим ответом и нанести ограниченный ущерб.

Другие чиновники считали, что вероятной целью мог быть один из портов Украины на побережье Черного моря. Конкретный объект в материале не назван.

Ситуация обострилась после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Иран заявил, что в результате взрыва погиб один моряк, еще один человек получил ранение, и возложил ответственность за атаку на Украину.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал об успешных украинских дальнобойных ударах по судам, использовавшимся для перевозки связанных с Ираном военных грузов, а также по российскому военному кораблю.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что атака на иранское судно "не может остаться без ответа". Отдельные иранские политики также публично угрожали Украине последствиями.

Во вторник украинская сторона активизировала дипломатические контакты для снижения напряженности. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Арагчи.

Сибига подчеркнул, что украинские операции направлены на защиту государства от российской агрессии и не имеют целью поражение гражданских судов или людей. Он призвал Иран не делать шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации, и прекратить поддержку войны России против Украины.

Арагчи заявил, что Иран также не стремится к обострению. В то же время он назвал атаки на иранских граждан и интересы неприемлемыми и потребовал от Украины компенсации причиненного ущерба.

По данным The New York Times, после интенсивных дипломатических усилий ситуацию удалось стабилизировать. Признаков подготовки Ираном ракетного удара по Украине сейчас нет.

В то же время угроза создала риск прямого столкновения между Украиной и Ираном. Тегеран в течение полномасштабной войны поставлял России ударные беспилотники и технологии для их производства, тогда как Киев начал атаковать маршруты, которые, по данным украинской стороны, используются для военных перевозок между двумя странами.

Ранее КУРС Украины сообщал, что Центр противодействия дезинформации не подтвердил слухи о якобы подготовке запуска трех иранских ракет по Украине в течение 48 часов. Новые данные касаются другого сценария - обсуждения одного ограниченного удара, от которого Тегеран пока отказался.