Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара назвал личной целью завершение войны до того, как его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, дети должны восстанавливать Украину, а не воевать.

Об этом Хмара заявил в интервью американской журналистке Лори Лумер, опубликованном изданием Loomered.

Глава Минобороны рассказал, что имеет двух сыновей в возрасте девять и одиннадцать лет. Сам Хмара уже потерял на войне брата.

Моя личная цель - завершить боевые действия до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы вместо войны мои дети могли помогать восстанавливать свою страну.

— передает его слова издание.

Хмара также очертил приоритеты на должности руководителя оборонного ведомства. Среди них - защита маршрутов снабжения от российских беспилотников, своевременное обеспечение подразделений необходимыми ресурсами и ускорение внедрения технологий на поле боя.

По его словам, Украина не может вести войну с Россией по принципу равноценного обмена ударами из-за разницы в ресурсах. Поэтому Силы обороны должны действовать асимметрично и наносить противнику значительно больший ущерб, чем стоят сами украинские операции.

Хмара заявил, что целью дальнобойных операций является удержание стоимости украинских ударов примерно на уровне 2% от нанесенного России ущерба. Основными целями остаются нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы и другие объекты, которые обеспечивают работу российского военно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание в интервью уделили развитию сотрудничества с Соединенными Штатами. Хмара считает, что отношения Киева и Вашингтона должны перерасти в долгосрочное стратегическое партнерство.

По его словам, США имеют самые мощные вооруженные силы в мире, тогда как Украина накопила уникальный опыт ведения современной технологической войны. Обмен этими возможностями может усилить обе страны перед лицом общих угроз.

Критически важным для Украины Хмара назвал получение возможности производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Они необходимы для защиты городов и инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Глава Минобороны также подчеркнул роль искусственного интеллекта, беспилотных систем и информационных операций. По его мнению, в будущих войнах преимущество будут иметь страны, способные быстрее внедрять инновации, адаптироваться к изменениям и сохранять жизни военных.

Евгений Хмара исполняет обязанности министра обороны Украины с 17 июля 2026 года. До этого он возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ и временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины.