Федеральная служба безопасности России предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в пособничестве террористической деятельности и объявила его в международный розыск.

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на ФСБ. Российская спецслужба обвиняет администрацию Telegram в том, что она не удаляла каналы, чаты и автоматизированные боты, которые якобы использовали украинские спецслужбы для подготовки террористических актов, диверсий и других преступлений в России.

Одним из поводов для преследования Дурова ФСБ назвала работу службы знакомств "Дайвинчик", также известной как Leo. По версии российской спецслужбы, украинские вербовщики создавали женские профили и знакомились через бота с молодыми россиянами.

После установления контакта к общению якобы присоединялись люди, которые представлялись сотрудниками силовых органов. Они запугивали собеседников возможным уголовным преследованием и заставляли выполнять задания под предлогом проверки безопасности или избежания ответственности.

ФСБ утверждает, что с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей "Дайвинчика". По данным ведомства, задержанные нападали на полицейских, осуществляли поджоги и выполняли другие задания, полученные от украинских спецслужб.

Российская сторона также заявила, что преступления, предположительно осуществлённые с помощью Telegram, привели к смерти и ранению людей и нанесли ущерб на миллиарды рублей. Независимого подтверждения данных ФСБ и отдельных деталей дел в настоящее время нет. Украинские спецслужбы не давали комментариев в отношении этих обвинений.

ФСБ возлагает ответственность на администрацию мессенджера из-за отказа удалять ресурсы по требованию российских властей. Пока не было никакой публичной реакции Дурова или Telegram на новое обвинение и объявление в розыск.

Тем временем остаётся невыясненным, что именно российская власть подразумевает под международным розыском. На данный момент нет публичного подтверждения того, что Россия направила запрос в Интерпол или что в этой международной организации было объявлено относительно Дурова "красное уведомление".

Ещё 27 июля пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает переговоры с Telegram с целью восстановления полноценного доступа к мессенджеру. По его словам, российская сторона не заметила "особой активности" со стороны этой компании.

Ранее Дуров связывал возбуждение в отношении него уголовного дела с попыткой властей усилить контроль над Telegram и ограничить приватность пользователей. В апреле он сообщал, что получил судебную повестку, в которой был назван подозреваемым в деле, возбуждённом по уголовной статье.

Обновлено. Вскоре после появления информации об объявлении Дурова в международный розыск по инициативе Москвы, аккаунт мессенджера Telegram в соцсети X опубликовал такое фото, вероятно, как реакция на действия властей РФ.

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— Telegram Messenger (@telegram) July 29, 2026