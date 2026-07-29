Длительная блокада морских портов Украины грозит образованием огромного излишка агропродукции, который будет оказывать давление на рынок в течение всего маркетингового года; закупочные цены уже даже ниже полной себестоимости производства.

Об этом заявила Всеукраинский аграрный совет.

По оценкам экспертов ВАР, в 2026/2027 маркетинговом году производство основных зерновых и масличных культур составит около 81,4 млн тонн, а с учетом переходных остатков общий объем продукции для потребления и экспорта достигнет около 85 млн тонн.

В то же время Украине необходимо экспортировать около 67 млн тонн агропродукции. Однако в случае остановки работы морских портов экспортные возможности могут сократиться до 1,7 млн тонн в месяц, что приведет к избытку продукции на внутреннем рынке.

"Длительная блокада морских портов грозит образованием огромного товарного излишка — от 27,4 до 32,4 млн тонн агропродукции будет оказывать давление на рынок в течение всего маркетингового года", — отмечают в ВАР.

По данным ассоциации, из-за остановки закупок трейдерами закупочные цены уже начали стремительно падать. В отдельных случаях они снизились до 7000 грн за тонну, что ниже полной себестоимости производства.

Всеукраинский аграрный совет обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом незамедлительно принять антикризисные меры в связи с прекращением заходов судов в украинские черноморские порты.

ВАР подчеркивает, что совокупность проблем с морской логистикой, поврежденной портовой инфраструктурой, ограничениями экспорта и ростом стоимости ресурсов создает угрозу убыточности производства, банкротств предприятий и разрыва производственного цикла.

"На аграрный сектор стремительно надвигается кризис убыточности производства, что будет иметь негативный мультипликативный эффект для всей экономики", — говорится в обращении ВАР.

Для предотвращения масштабного экономического и банковского кризиса аграрии призывают правительство ввести антикризисный пакет мер.

Среди предложений — льготное кредитование для пополнения оборотного капитала под осеннюю посевную, реструктуризация действующих агрокредитов, государственные гарантии по кредитам и пересмотр отдельных условий программы "5-7-9%".

Напомним:

По состоянию на 23 июля движение судов в черноморские порты Украины приостановилось из-за угрозы российских атак. Этому предшествовали недели воздушных атак на украинские черноморские порты.

Также компания Maersk приостановила предоставление услуг в черноморском порту из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре.

В результате давления России на украинский морской коридор украинские трейдеры начали переориентировать часть пшеницы и других грузов на Дунай, однако в основном экспортеры не готовы компенсировать потерю морского канала любой ценой и выжидают.