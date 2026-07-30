Представниця Одещини виступить на найпрестижнішому чемпіонаті світу з греплінгу ADCC

Приємна міжнародна новина надійшла до Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Багаторазова чемпіонка України з ММА, бойового самбо, Brazilian Jiu-Jitsu та інших видів єдиноборств Ірина Лукацька представлятиме Україну на ADCC World Championship — найпрестижнішому світовому турнірі з греплінгу.

Ірина Лукацька є спортсменкою Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та спортивного клубу J.C. Nazarite. Підготовку до відповідальних міжнародних стартів вона проходить під керівництвом тренера Сергія Куцого за участю Владислави Вінічук. Частина тренувального процесу також відбувається на базі боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу».

Спортсменка навчається на факультеті прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія», успішно поєднуючи навчання з професійною спортивною кар'єрою.

Участь Ірини Лукацької у чемпіонаті світу ADCC є вагомим досягненням не лише для самої спортсменки, а й для всієї команди AWFL та української школи єдиноборств. Право виступати на цьому турнірі отримують лише найсильніші греплери світу, що робить участь у змаганнях особливо престижною.

Колектив Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, тренери, партнери та спортивна спільнота Одещини бажають Ірині Лукацькій успішних поєдинків, яскравих перемог, витримки та впевненості, щоб гідно представити Україну на світовій арені й поповнити скарбницю вітчизняного спорту новими досягненнями.