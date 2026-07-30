В Вооруженных силах Украины начали проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава. Она должна показать фактический уровень укомплектованности подразделений и выявить возможные кадровые дисбалансы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ходе проверки оценят обеспеченность людьми бригад, полков и корпусов. Военное командование также проанализирует эффективность распределения военнослужащих между различными подразделениями.

Особое внимание уделят тому, соответствует ли численность личного состава реальным потребностям воинских частей, выполняющих боевые задачи на разных участках фронта.

По результатам проверки Генштаб планирует определить направления совершенствования кадрового обеспечения. Речь идет о выравнивании укомплектованности частей, более рациональном использовании имеющегося личного состава и усилении подразделений, которые больше всего нуждаются в пополнении.

В Генштабе отметили, что решение должно способствовать повышению боеспособности, обеспечению кадрового баланса и более справедливому распределению людей в армии.

Сроки завершения проверки и конкретные кадровые решения, которые могут быть приняты по ее результатам, пока не называют.

Ранее власти объявили о новом подходе к комплектованию, согласно которому боевые бригады должны ежемесячно получать прогнозируемое пополнение. Это должно помочь подразделениям планировать обучение, ротации и выполнение боевых задач.