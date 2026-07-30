В Одесской области правоохранители задержали командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчинённых военнослужащих к строительству собственного дома.

Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко, Национальная полиция

Прямая речь Кравченко: "Во время обыска на объекте было обнаружено 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения.

Детали: В полиции отмечают, что речь идет о доме в Подольском районе Одесской области. Также для перевозки строительных материалов командир использовал военный транспорт.

После проведения обысков и сбора доказательств правоохранители задержали командира и сообщили ему о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военнослужащим в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб.

Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.