За первые пять месяцев 2026 года территориальные центры комплектования вынесли 263 постановления из-за непредставления предприятиями сведений о транспорте. Общая сумма штрафов превысила 7 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Командования Сухопутных войск ВСУ.

Темпы привлечения бизнеса к ответственности резко выросли. За январь-май этого года ТЦК вынесли почти столько же постановлений, сколько за весь 2025 год, когда их было 278.

Около 94% начисленных в 2026 году штрафов уже уплатили добровольно или взыскали принудительно.

В общей сложности с 2014 года постановления за непредставление сведений о транспорте получили представители 1047 украинских компаний. При этом 87% всех случаев пришлось на период после начала полномасштабной войны.

За это время к ответственности привлекли должностных лиц 916 предприятий - преимущественно директоров или бухгалтеров, на которых возложена обязанность подавать отчетность.

До 2022 года ТЦК составляли в среднем около 20 таких постановлений в год. В 2022-м их количество выросло в полтора раза, а в 2023 году - почти вшестеро.

С начала полномасштабной войны бизнес уплатил или с него принудительно взыскали 16,64 млн грн - около 83% от всей суммы начисленных штрафов. За предыдущие восемь лет предприятиям начислили всего 253,3 тыс. грн.

Больше всего постановлений после 24 февраля 2022 года вынесли в Киевской области - 173. На Черкасскую область пришлось 163 случая, на Волынскую - 89, на Киев - 81.

На эти четыре региона приходится 55% всех постановлений, составленных во время полномасштабной войны. В то же время в Черниговской и Сумской областях с 2014 года не зафиксировали ни одного такого случая, а в Черновицкой и Луганской - по одному.

Не каждое постановление завершается штрафом. Должностное лицо может подтвердить уважительную причину задержки - в частности лечение, командировку или уход за человеком с инвалидностью.

Так, в 2026 году Житомирский областной ТЦК вынес постановления по четырем предприятиям, но во всех случаях причины несвоевременного представления отчетности признали уважительными и не применяли взыскания.

Предприятия должны дважды в год - до 20 июня и 20 декабря - подавать в ТЦК сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств и техники.

По разъяснению Житомирского ТЦК, отчет необходимо подавать даже компаниям, на балансе которых нет автомобилей. В таком случае предприятие должно подать "нулевое" извещение.

За непредставление документа или нарушение установленного срока должностному лицу грозит штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.