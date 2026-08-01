Количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" за год выросло почти вдвое — на 95%, тогда как количество откликов по Украине сократилось на 40%

Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

В июне 2026 года больше всего вакансий из категории "Служба в Силах обороны" было в Днепропетровской области, а по сравнению с июнем 2025 года это количество выросло на 74%. На втором месте — Киевская область, где годовой рост составил 50%.

Больше всего количество вакансий за год выросло в Харьковской (+165%), Львовской (+151%), Полтавской (+134%), Николаевской (+107%) и Запорожской (+106%) областях.

Также более чем в два раза увеличилось количество вакансий, на которые нанимают кандидатов без опыта — на 139%.

Несмотря на снижение общего количества откликов на военные вакансии, в отдельных регионах их количество выросло. В частности, в Черновицкой области количество откликов выросло на 79%, во Львовской — на 38%, в Винницкой — на 23%, а в Одесской — на 7%.

Наибольший спад зафиксировали в Житомирской области (-72%), а наименьший — в Черкасской (-23%).

Наиболее популярными среди кандидатов стали должности делопроизводителя, оператора БПЛА или РЭБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV-дрона, военного медика или фельдшера, а также должности в аэроразведке.

Напомним:

С 15 июня можно заключить новые пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты на военную службу в ВСУ – с этого дня правительство начало экспериментальный проект по внедрению новых контрактов в Силах обороны.