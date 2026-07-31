Ожидаемых объёмов международной поддержки будет достаточно для финансирования дефицита государственного бюджета Украины без денежной эмиссии. Внешние поступления также позволят Национальному банку поддерживать устойчивость валютного рынка, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По оценке регулятора, общий объём прямой бюджетной поддержки от международных партнёров в 2026 году может достичь около $54 млрд. Украина уже начала получать средства по программе Ukraine Support Loan, а Международный валютный фонд в июле завершил первый пересмотр четырёхлетней программы расширенного финансирования.

Безэмиссионное финансирование означает, что для покрытия бюджетных расходов государству не потребуется прибегать к прямому выкупу облигаций Национальным банком и дополнительному выпуску гривны. Такой подход уменьшает риски усиления инфляции и давления на валютный курс.

Значительная часть средств, предусмотренных оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan, будет направлена на производство оружия внутри Украины. Ранее страна преимущественно получала готовое вооружение от партнёров, тогда как теперь внешнее финансирование частично будет поддерживать украинские предприятия.

В НБУ ожидают, что благодаря поступлению иностранной валюты международные резервы Украины к концу 2026 года вырастут почти до $70 млрд. Это повысит возможности регулятора проводить интервенции и сглаживать чрезмерные колебания курса.

Одновременно локализация производства вооружений увеличит потребность в импорте комплектующих и структурный спрос на иностранную валюту. Поэтому Национальному банку, вероятно, придётся нарастить объёмы интервенций для удовлетворения потребностей экономики и сохранения стабильной ситуации на рынке.

Регулятор предупреждает, что риск нарушения ритмичности или изменения объёмов международного финансирования сохраняется. Дополнительное давление могут создать новые бюджетные потребности, связанные с обороной и восстановлением повреждённой инфраструктуры.