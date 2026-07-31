В Україні з 1 жовтня повернуть повні вимоги до маркування продуктів. Що зміниться для виробників та імпортерів

Кабінет Міністрів скасував тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені на початку повномасштабної війни. Із 1 жовтня 2026 року виробники та імпортери знову будуть зобов’язані повністю дотримуватися вимог законодавства, повідомляє Мінекономіки.

Деталі

Відповідно до урядової постанови, з 1 жовтня 2026 року втратять чинність постанови №186 та №234, що дозволяли працювати за спрощеними правилами.

Виробники та імпортери знову повинні будуть у повному обсязі виконувати вимоги законів «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та «Про безпечність та гігієну кормів».

Зокрема, на упаковці має бути зазначена обов’язкова інформація українською мовою, а дані про склад, харчову цінність, рецептуру та алергени повинні повністю відповідати фактичним характеристикам продукції.

Релоковані підприємства також втратять право використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробників.

Водночас продукція, виготовлена або ввезена за спрощеними правилами, залишатиметься в обігу до завершення строку придатності. Для харчових продуктів це мінімальний термін придатності або дата «вжити до», для кормів – мінімальний строк зберігання.

«Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування. Споживач має отримувати українською мовою точну інформацію про склад, властивості та безпечність продукції. Це основа свідомого вибору, захисту прав людей і чесної конкуренції на ринку», – зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Денис Башлик.

Скасування тимчасових винятків сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, наголосили у відомстві.

Контекст

Тимчасові послаблення були запроваджені навесні 2022 року через розрив логістичних ланцюгів, дефіцит сировини та релокацію підприємств. Тоді виробникам дозволили змінювати рецептуру без негайного оновлення упаковки, імпортувати продукцію з іноземним маркуванням, а також використовувати залишки пакувальних матеріалів після релокації виробництв.