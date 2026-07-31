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В Україні з 1 жовтня повернуть повні вимоги до маркування продуктів. Що зміниться для виробників та імпортерів

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Кабінет Міністрів скасував тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені на початку повномасштабної війни. Із 1 жовтня 2026 року виробники та імпортери знову будуть зобов’язані повністю дотримуватися вимог законодавства, повідомляє Мінекономіки.

Деталі

  • Відповідно до урядової постанови, з 1 жовтня 2026 року втратять чинність постанови №186 та №234, що дозволяли працювати за спрощеними правилами.
  • Виробники та імпортери знову повинні будуть у повному обсязі виконувати вимоги законів «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та «Про безпечність та гігієну кормів».
  • Зокрема, на упаковці має бути зазначена обов’язкова інформація українською мовою, а дані про склад, харчову цінність, рецептуру та алергени повинні повністю відповідати фактичним характеристикам продукції.
  • Релоковані підприємства також втратять право використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробників.
  • Водночас продукція, виготовлена або ввезена за спрощеними правилами, залишатиметься в обігу до завершення строку придатності. Для харчових продуктів це мінімальний термін придатності або дата «вжити до», для кормів – мінімальний строк зберігання.
  • «Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування. Споживач має отримувати українською мовою точну інформацію про склад, властивості та безпечність продукції. Це основа свідомого вибору, захисту прав людей і чесної конкуренції на ринку», – зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Денис Башлик. 
  • Скасування тимчасових винятків сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, наголосили у відомстві.

Контекст

Тимчасові послаблення були запроваджені навесні 2022 року через розрив логістичних ланцюгів, дефіцит сировини та релокацію підприємств. Тоді виробникам дозволили змінювати рецептуру без негайного оновлення упаковки, імпортувати продукцію з іноземним маркуванням, а також використовувати залишки пакувальних матеріалів після релокації виробництв.


Источник: Forbes




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