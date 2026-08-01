У Британії досі не запрацював завод "Укрспецсистемс" – нема дозволу на експорт технологій

Завод українською компанії "Укрспецсистемс" у Великій Британії досі не функціонує належним чином через заборону експорту технологій. Про це в інтерв'ю "Оборонці" розповіли директор компанії Дмитро Хасапов та його заступник Андрій Римарук.

Наша компанія працює в рамках чинного законодавства. Завод у Британії не функціонує належним чином, тому що ми досі чекаємо на дозвіл трансферу технологій від експортного контролю. В Польщі наші потужності випускають продукцію або з дозвільною системою або те, що не потребує дозволів.

— заявили вони.

В українській компанії підтвердили, що завод не відкрився навіть після візиту надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, британських представників і урочистого оголошення взимку цього року.

Так. Нам не дали дозвіл на експорт технологій, щоб запустити цей завод. Ми відкрили майданчик, але не отримали дозвільних документів, тому все простоює. Ми проходили процедури з ДСЕК та МКВТС і нам відмовляють, тому що "продукт використовується для потреб Сил оборони". Ми ходили по колу, подавали заявки, приходили на засідання комісії. Нас не пускали на розгляд заявки, а потім вийшли і сказали, що нам знову відмовлено.

— підкреслили в "Укрспецсистемс".

Наразі, кажуть у компанії, британське підприємство – це приміщення, робочі місця і декілька людей, які працюють над його запуском.

"Інвестовані туди гроші – це навіть не сотні тисяч доларів, значно менше", – уточнили представники компанії.

Представники українського виробника додали, що станом на зараз близько 90% їхнього бізнесу перебуває в Україні. Компанія інвестує насамперед в модернізацію своїх українських спроможностей і продуктів.

Компанії переводять активи за кордон, бо всередині країни не вистачає фінансування. Ми працюємо над тим, щоб держава нас почула і вибудувала такий прозорий механізм фінансування, контрактування і експорту, за якого не було би потреби будувати частину бізнесу за кордоном.

— зауважили в "Укрспецсистемс".

Минулого року компанія оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн. План передбачав будівництво підприємства площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру.

Наприкінці лютого цього року Валерій Залужний оголосив, що У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс "Укрспецсистемс".

Згодом компанія розкрила деталі функціонування свого виробничого майданчика у Британії. Тут заявляли, що виробництво на об'єкті має розпочатися з крупновузлової збірки систем PD-2 і Shark. У межах співпраці між Україною та британськими партнерами продукція з цього майданчика має постачатися українським військовим.