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У Британії досі не запрацював завод "Укрспецсистемс" – нема дозволу на експорт технологій

Категория: Новини / Політика

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Завод українською компанії "Укрспецсистемс" у Великій Британії досі не функціонує належним чином через заборону експорту технологій. Про це в інтерв'ю "Оборонці" розповіли директор компанії Дмитро Хасапов та його заступник Андрій Римарук.

Наша компанія працює в рамках чинного законодавства. Завод у Британії не функціонує належним чином, тому що ми досі чекаємо на дозвіл трансферу технологій від експортного контролю. В Польщі наші потужності випускають продукцію або з дозвільною системою або те, що не потребує дозволів.

— заявили вони.

В українській компанії підтвердили, що завод не відкрився навіть після візиту надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, британських представників і урочистого оголошення взимку цього року.

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на заводі компанії в лютому 2026-го

Так. Нам не дали дозвіл на експорт технологій, щоб запустити цей завод. Ми відкрили майданчик, але не отримали дозвільних документів, тому все простоює. Ми проходили процедури з ДСЕК та МКВТС і нам відмовляють, тому що "продукт використовується для потреб Сил оборони". Ми ходили по колу, подавали заявки, приходили на засідання комісії. Нас не пускали на розгляд заявки, а потім вийшли і сказали, що нам знову відмовлено.

— підкреслили в "Укрспецсистемс".

Наразі, кажуть у компанії, британське підприємство – це приміщення, робочі місця і декілька людей, які працюють над його запуском.

"Інвестовані туди гроші – це навіть не сотні тисяч доларів, значно менше", – уточнили представники компанії.

Виробничий комплекс української компанії Ukrspecsystems у Британії

Представники українського виробника додали, що станом на зараз близько 90% їхнього бізнесу перебуває в Україні. Компанія інвестує насамперед в модернізацію своїх українських спроможностей і продуктів.

Компанії переводять активи за кордон, бо всередині країни не вистачає фінансування. Ми працюємо над тим, щоб держава нас почула і вибудувала такий прозорий механізм фінансування, контрактування і експорту, за якого не було би потреби будувати частину бізнесу за кордоном.

— зауважили в "Укрспецсистемс".

Минулого року компанія оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн. План передбачав будівництво підприємства площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру.

Наприкінці лютого цього року Валерій Залужний оголосив, що У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс "Укрспецсистемс".

Згодом компанія розкрила деталі функціонування свого виробничого майданчика у Британії. Тут заявляли, що виробництво на об'єкті має розпочатися з крупновузлової збірки систем PD-2 і Shark. У межах співпраці між Україною та британськими партнерами продукція з цього майданчика має постачатися українським військовим.


Источник: Оборонка




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