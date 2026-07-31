Україна потребуватиме додаткових $67,4 млрд фінансування у 2027–2029 роках через затяжну війну – KSE Institute

Перенесення завершення війни на другу половину 2027 року може збільшити потребу України у фінансуванні на $67,4 млрд у 2027–2029 роках. Про це йдеться у макроекономічному огляді KSE Institute за III квартал 2026 року.

Деталі

За оцінкою аналітиків, триваліша повномасштабна війна призведе до суттєвого зростання оборонних витрат, стримуватиме бюджетні доходи та відтермінує повернення України до ринкового фінансування.

Через перегляд строків завершення війни сумарні видатки на оборону та безпеку у 2026–2027 роках будуть на $68 млрд більшими, ніж передбачалося раніше. Вони становитимуть $101,5 млрд у 2026 році та $112,9 млрд у 2027 році.

Для збереження боргової стійкості додаткові потреби мають покриватися переважно грантами або пільговими кредитами.

Дефіцит держбюджету без урахування грантової підтримки, за прогнозом KSE Institute, становитиме 19,1% ВВП у 2026 році, 18,8% ВВП у 2027 році, 17,8% ВВП у 2028 році та 12,6% ВВП у 2029 році.

При цьому у 2026 році розрив у фінансуванні бюджету не очікується – навпаки, передбачено надлишкове фінансування на рівні $4 млрд. Водночас у наступні роки дефіцит коштів може становити $19,5 млрд у 2027 році, $27,1 млрд у 2028 році та $20,7 млрд у 2029 році.

Зовнішня потреба у фінансуванні у 2026 році оцінюється в $16,2 млрд. У 2027 році вона скоротиться до $2 млрд, у 2028 році очікується профіцит зовнішнього фінансування на рівні $10,6 млрд, а у 2029 році – дефіцит у $4 млрд.

Міжнародні резерви України, за прогнозом KSE Institute, наприкінці 2026 року становитимуть $73,5 млрд, у 2027 році – $75,5 млрд, у 2028 році – $65 млрд, а у 2029 році – $68,9 млрд.

Раніше KSE Institute прогнозував зростання реального ВВП України у 2026 році на рівні 2,3%. Однак через перегляд очікуваного терміну завершення війни прогноз було погіршено до 1,9%.

Контекст

Україна залишається залежною від масштабної міжнародної фінансової підтримки для покриття дефіциту державного бюджету в умовах повномасштабної війни, значних оборонних витрат і потреб у відновленні зруйнованої інфраструктури.

23 квітня Європейський Союз погодив пакет допомоги для України на €90 млрд, розрахований на 2026–2027 роки. У межах першої частини фінансування у 2026 році Київ має отримати €45 млрд. Із цієї суми €31,8 млрд передбачено на оборонні потреби та безпеку, а €13,2 млрд – на соціальні й гуманітарні програми.

Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюється у $95 млрд. Водночас на 2026 рік уже залучено $52 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку країн G7 у Парижі 8 травня.