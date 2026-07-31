Україна потребуватиме додаткових $67,4 млрд фінансування у 2027–2029 роках через затяжну війну – KSE Institute

Перенесення завершення війни на другу половину 2027 року може збільшити потребу України у фінансуванні на $67,4 млрд у 2027–2029 роках. Про це йдеться у макроекономічному огляді KSE Institute за III квартал 2026 року.
Деталі
- За оцінкою аналітиків, триваліша повномасштабна війна призведе до суттєвого зростання оборонних витрат, стримуватиме бюджетні доходи та відтермінує повернення України до ринкового фінансування.
- Через перегляд строків завершення війни сумарні видатки на оборону та безпеку у 2026–2027 роках будуть на $68 млрд більшими, ніж передбачалося раніше. Вони становитимуть $101,5 млрд у 2026 році та $112,9 млрд у 2027 році.
- Для збереження боргової стійкості додаткові потреби мають покриватися переважно грантами або пільговими кредитами.
- Дефіцит держбюджету без урахування грантової підтримки, за прогнозом KSE Institute, становитиме 19,1% ВВП у 2026 році, 18,8% ВВП у 2027 році, 17,8% ВВП у 2028 році та 12,6% ВВП у 2029 році.
- При цьому у 2026 році розрив у фінансуванні бюджету не очікується – навпаки, передбачено надлишкове фінансування на рівні $4 млрд. Водночас у наступні роки дефіцит коштів може становити $19,5 млрд у 2027 році, $27,1 млрд у 2028 році та $20,7 млрд у 2029 році.
- Зовнішня потреба у фінансуванні у 2026 році оцінюється в $16,2 млрд. У 2027 році вона скоротиться до $2 млрд, у 2028 році очікується профіцит зовнішнього фінансування на рівні $10,6 млрд, а у 2029 році – дефіцит у $4 млрд.
- Міжнародні резерви України, за прогнозом KSE Institute, наприкінці 2026 року становитимуть $73,5 млрд, у 2027 році – $75,5 млрд, у 2028 році – $65 млрд, а у 2029 році – $68,9 млрд.
- Раніше KSE Institute прогнозував зростання реального ВВП України у 2026 році на рівні 2,3%. Однак через перегляд очікуваного терміну завершення війни прогноз було погіршено до 1,9%.
Контекст
Україна залишається залежною від масштабної міжнародної фінансової підтримки для покриття дефіциту державного бюджету в умовах повномасштабної війни, значних оборонних витрат і потреб у відновленні зруйнованої інфраструктури.
23 квітня Європейський Союз погодив пакет допомоги для України на €90 млрд, розрахований на 2026–2027 роки. У межах першої частини фінансування у 2026 році Київ має отримати €45 млрд. Із цієї суми €31,8 млрд передбачено на оборонні потреби та безпеку, а €13,2 млрд – на соціальні й гуманітарні програми.
Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюється у $95 млрд. Водночас на 2026 рік уже залучено $52 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку країн G7 у Парижі 8 травня.