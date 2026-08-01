Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах, которое, по его словам, обеспечивает Соединённым Штатам доступ к украинским недрам и может оказаться выгоднее, чем объём предоставленной американской помощи.

Источник: Трамп в интервью Real America's Voice, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа:

Мы заключили соглашение (с Украиной — ред.)... У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любое время. Мы можем взять практически всё, что захотим. Это была довольно выгодная сделка.

Детали: По словам главы Белого дома, Украина "очень богата" редкоземельными ресурсами, а стоимость заключенной сделки, по его мнению, может значительно превышать объем американской помощи.

Он предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов США, поэтому контракт всё равно выгоден, и Вашингтон "вернёт себе деньги".

Напомним: 1 мая прошлого года министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о минералах.

Правительство Украины опубликовало текст так называемого соглашения о недрах с США на украинском и английском языках.

Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.