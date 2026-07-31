Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих убитыми на поле боя с начала полномасштабного вторжения России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос об украинских потерях, глава государства отметил, что не хочет раскрывать слишком много информации, поскольку ею может воспользоваться российская сторона.

Если сравнивать с Украиной, то об этом действительно очень трудно говорить. Честно говоря, я не хочу быть слишком открытым, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, около 400 тысяч раненых, а также огромное количество пропавших без вести.

— сказал Зеленский.

По его словам, Россия потеряла в войне 1,6 млн. военных, из них 700 тысяч - погибшими.

Видеофрагмент интервью был опубликован Fox News 30 июля.

Названное президентом примерное количество погибших несколько отличается от предыдущих данных. В феврале 2026 года Зеленский сообщал телеканалу France 2, что официально на поле боя погибли 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских военнослужащих. Точное количество пропавших без вести он тогда не назвал, отметив лишь, что таких людей "очень много".

Близкую к 400 тысяч цифру раненых президент называл и ранее. В интервью NBC News в феврале 2025 года Зеленский говорил о более 46 тысяч погибших военных и примерно 380 тысячах раненых.

В декабре 2024 года глава государства сообщал о 370 тысячах случаев оказания помощи раненным. Он уточнял, что эта статистика учитывала легкие и повторные ранения, а около половины военнослужащих после лечения возвращались в строй.