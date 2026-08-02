22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Об этом говорится в письме лидеров государств руководству ЕС, опубликованном 1 августа, сообщает "Европейская правда".

В письме, адресованном президенту Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, выражается обеспокоенность недавними событиями на внешней границе ЕС в Сеуте.

Письмо подписали лидеры Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Греции, Мальты, Кипра, Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, Дании, Болгарии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

В письме лидеры подчеркнули свою решимость предотвратить попытки контрабандистов нарушить целостность внешних границ ЕС. По мнению лидеров, нельзя допустить, чтобы неконтролируемые массовые пересечения границы, инструментализация миграции или другие гибридные угрозы создавали впечатление, будто нелегальный въезд в ЕС возможен, а нелегальное прибытие мигранта может превратиться в легальное пребывание.

Подчеркивается, что такое впечатление будет стимулировать дальнейшие попытки незаконного пересечения границы, подрывать доверие к общей миграционной политике и иметь последствия для всех государств-членов.

События последних дней требуют немедленной и скоординированной реакции Европы. Мы положительно оцениваем то, что Испания и Марокко тесно сотрудничают с целью обеспечения скорейшего возвращения мигрантов, прибывших незаконно, и что значительная часть из них уже была возвращена. Мы надеемся, что при поддержке ЕС текущая ситуация вскоре будет полностью взята под контроль.

— говорится в письме.

Учитывая серьезность ситуации, лидеры ЕС просят Ирландию, председательствующую в Совете ЕС, как можно скорее созвать внеочередное заседание министров внутренних дел, на котором был бы согласован скоординированный европейский ответ, включая срочную мобилизацию имеющихся мер ЕС и оказание необходимой поддержки Испании.

Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большой части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.

По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Сеуту, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Испании и подчеркнула, что опасные попытки незаконного пересечения границы ЕС должны быть прекращены.