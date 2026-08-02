ЗМІ: Пентагон передає іншій державі керівництво місією допомоги Україні в Німеччині

Пентагон відмовляється від керівництва Групою сприяння безпеці України (SAG-U), що базується у Німеччині, та передасть його іншій державі-члену НАТО.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: За словами американського посадовця та трьох осіб, обізнаних із планом, управління SAG-U, яка відігравала центральну роль у забезпеченні й підготовці українських військ від початку повномасштабного російського вторгнення, зрештою перебере на себе інший член НАТО. Цей крок означатиме, що США більше не допомагатимуть формувати вигляд майбутньої армії України.

Європейський або канадський офіцер, який перебирає командування... стане ще одним прикладом того, як союзники беруть на себе більшу відповідальність.

— зазначив посадовець НАТО, якому надали анонімність для обговорення цього неоголошеного плану.

За словами джерел, передача керівництва триватиме до року, але вони наполягають, що це не завадить роботі з Україною. Європейське командування Збройних сил США залишатиметься залученим через американського заступника.

SAG-U завжди планувалася як тимчасова структура. Ці зусилля спрямовані на перерозподіл burden (тягаря) усередині Альянсу для підтримки України та узгодження ресурсів США відповідно до Стратегії національної оборони.

— заявили у Пентагоні.

Група сприяння безпеці, розташована у Вісбадені, одночасно координує постачання військового обладнання в Україну та опікується навчанням й логістичною підтримкою українського війська.

Генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолив SAG-U у середині 2024 року, піде у відставку в понеділок і передасть повноваження генерал-лейтенанту Гійому Боперу, який згортатиме американську участь.

Ця зміна відповідає дедалі звичнішій тенденції, коли США передають командування у межах НАТО європейським країнам. У лютому адміністрація Трампа оголосила, що відкличе частину вищого військового керівництва з континенту та передасть Великій Британії контроль над Об'єднаним командуванням НАТО в Норфолку (штат Вірджинія).

Італія перебере на себе командування Об'єднаним командуванням у Неаполі. А Німеччина та Польща візьмуть під контроль Об'єднане командування в Брюнсюмі (Нідерланди).

28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.