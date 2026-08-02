Американская атомная энергетика продолжает зависеть от поставок российского обогащённого урана, несмотря на действующий запрет и приближение срока, после которого импорт топлива из России должен полностью прекратиться. Об этом сообщает Bloomberg.

США ввели запрет на ввоз российского низкообогащённого урана ещё в августе 2024 года. Однако Министерство энергетики получило право временно разрешать отдельные поставки, если у американских атомных электростанций нет доступной альтернативы или импорт отвечает национальным интересам страны.

Такие исключения позволяют американским энергетическим компаниям продолжать закупки российского ядерного топлива в переходный период. Все разрешения должны прекратить действие не позднее 1 января 2028 года, после чего поставки российского низкообогащённого урана будут запрещены без исключений.

Зависимость сохраняется из-за значительной роли России в глобальной системе обогащения урана. По оценке Министерства энергетики США, российские предприятия контролируют около 44% мировых мощностей в этой сфере. До введения ограничений на российское топливо приходилось примерно 20–25% потребляемого американскими АЭС обогащённого урана.

Даже после принятия запрета Россия обеспечивала около пятой части обогащённого урана, использованного американскими атомными реакторами в 2024 году. Продолжение импорта стало возможным благодаря исключениям, предоставленным властями для предотвращения перебоев в работе электростанций.

Особое место в поставках занимает российская государственная корпорация «Росатом» и её экспортная структура Tenex. Компания на протяжении многих лет заключала контракты с крупнейшими операторами американских АЭС, включая Constellation Energy, Duke Energy и Dominion Energy.

После принятия закона Tenex уведомила американских клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и необходимости получить разрешения на продолжение импорта. Российская компания допускала возобновление поставок предприятиям, которым Министерство энергетики США выдаст соответствующие исключения.

Соединённые Штаты пытаются восстановить собственную цепочку производства ядерного топлива, однако создание мощностей по обогащению урана требует значительных инвестиций и нескольких лет. Министерство энергетики заключило контракты с шестью компаниями и планирует направить около 2,7 млрд долларов на развитие производства низкообогащённого и высокопробного низкообогащённого урана.

При этом имеющихся американских мощностей пока недостаточно для удовлетворения спроса. Потребности атомной отрасли США оцениваются примерно в 15,6 млн единиц работы разделения в год, тогда как собственные мощности составляют около 4,3 млн таких единиц. Новые крупные производственные линии могут появиться только ближе к концу десятилетия.

Ситуацию осложняет ожидаемый рост спроса на электроэнергию. В США планируют продлевать сроки эксплуатации действующих АЭС, возвращать в строй ранее остановленные реакторы и развивать новые атомные проекты для обеспечения центров обработки данных и других крупных потребителей.

Эксперты предупреждают, что прекращение российских поставок в 2028 году может создать дефицит топлива, если западные компании не успеют нарастить обогатительные мощности. При этом строительство таких объектов является сложным и длительным процессом, а Россия по-прежнему занимает ключевое положение на мировом рынке.

Американский закон предусматривает запрет на импорт российского урана до конца 2040 года. Вашингтон рассчитывает, что переходный период позволит энергетическим компаниям заключить контракты с поставщиками из США и союзных стран, не допустив остановки атомных реакторов.