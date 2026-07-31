Штурмовые полки Сухопутных войск Украины получили распоряжение о временном приостановлении пополнения личным составом. Ограничение действует с 00:00 26 июля. Информацию журналистов публично подтвердили в полку "Скала".

Решение принял новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в четырех штурмовых полках.

По информации источников издания, подразделениям приостановили передачу военнослужащих из батальонов резерва и территориальных центров комплектования. Также временно прекращены переводы бойцов из других воинских частей в штурмовые полки.

По словам одного из собеседников, сейчас сохраняется только возможность возвращения на службу через приложение "Армия+" для военнослужащих, самовольно покинувших часть до 12 июня.

Официального сообщения Генерального штаба или командования Сухопутных войск по поводу такого распоряжения пока не обнародовано.

Что известно о комплектовании штурмовых полков

Это первое решение высшего военного командования, которое ограничивает штурмовые полки в пополнении личным составом.

Ранее 225-й отдельный штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" якобы имели приоритетное право на постоянное пополнение и расширение. По данным источников издания, численность "Скелі" возросла до более чем 10 тысяч военнослужащих, хотя штатная численность полка обычно составляет около 3-4 тысяч человек.

Другие штурмовые части, в частности 1-й и 475-й отдельные штурмовые полки, по информации собеседников УП, не имели аналогичных возможностей для комплектования.

Позже в "Скале" подтвердили, что в настоящее время пополнение новобранцами поставили на паузу. Об этом УП рассказал начальник отделения коммуникаций 425 ОШП "Скала" Алексей Братущак.

В штурмовых подразделениях опасаются, что прекращение пополнения может быть частью последующей реорганизации. В то же время подтвержденной информации о возможном расформировании полков нет.

29 июля Генеральный штаб сообщил о начале проверки комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава. Ее целью названо оценивание фактической укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также поиск способов улучшения кадрового обеспечения.

Скандалы со штурмовыми подразделениями

Решение было принято на фоне ряда скандалов вокруг штурмовых подразделений.

В июне "Бабель" опубликовал расследование о небоевых смертях, вероятных избиениях и пытках военных в 425-м полку "Скала", после чего правоохранители начали проверку изложенных фактов.

В июле резонанс вызвало похищение и убийство двух братьев в Киевской области, в котором подозревают бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова и девять военнослужащих; ранее Лучанов занимал должность начальника штаба "Скалы", хотя в полку подчеркнули, что расследуемые события произошли уже после его увольнения из подразделения.

А 30 июля Texty.org.ua опубликовало расследование о 225-м штурмовом полке, собеседники которого рассказали об угрозах расстрелами, вероятное применение оружия против военных, содержание бойцов в "ямах", привязывание к так называемому "деревью правды" и избиению. Командование 225 полка часть обвинений отрицало.