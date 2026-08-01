Hard Boxing офіційно увійшов до міжнародної системи змагань WTKA

В українському кікбоксингу відбулася знакова подія. Після тривалої та системної роботи розділ Hard Boxing офіційно включено до програми не лише обласних і всеукраїнських турнірів, а й національних та міжнародних чемпіонатів і Кубків під егідою Всесвітньої асоціації кікбоксингу WTKA.

Відтепер спортсмени, які виступають у дисципліні Hard Boxing, зможуть брати участь у чемпіонатах і Кубках України, Європи та світу, а також боротися за найвищі спортивні титули та виконувати нормативи на присвоєння спортивних звань — від кандидата у майстри спорту України до заслуженого майстра спорту України.

Запровадження нової дисципліни відкриває широкі перспективи не лише для кікбоксерів, а й для представників класичного боксу та інших контактних видів єдиноборств, які прагнуть випробувати свої сили на міжнародній арені.

Нововведення вже викликало значний інтерес серед боксерської спільноти, спортивних клубів і професійних промоушенів. Федерація кікбоксингу WTKA та Одеська обласна федерація К-1 запрошують спортсменів, тренерів і спортивні організації долучатися до розвитку нового напряму, який обіцяє стати одним із найдинамічніших у сучасних єдиноборствах.

Найближчим масштабним стартом для спортсменів стане «Кубок Нескорених – 2026», де дисципліна Hard Boxing стане однією з головних окрас турніру. Організатори переконані, що попереду на спортсменів чекають нові міжнародні проєкти, видовищні поєдинки та можливість гідно представляти Україну на престижних світових аренах.

Як зазначають у федерації, найближчим часом спортивну спільноту очікує ще одна важлива новина, яка стосуватиметься представників контактного карате та відкриє нові можливості для розвитку цього напряму в Україні.