Михайло Поживанов про світові події та українськи реалії

Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін у прес-центрі НСЖУ представив політика, громадського діяча, мецената, народного депутата чотирьох скликань, доктора технічних наук, Голову громадської організації «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право» Михайла Поживанова. Юрій Работін анонсував серйозну розмову про вибори як в Молдові так в Сполучених Штатах Америки та аналіз ситуації в країні та ймовірні її повороти.

Михайло Поживанов наголосив про необхідність привітати 47 президента Сполучених штатів, але застеріг від зайвого оптимізму:

«Подивимося ми всі ж казали що коли людина каже що я слухавку зніму і протягом одної доби все завершу, думаю песимізм відносно цього навіть сьогодні у нас лишається. Ми розуміємо, що цього не буде. Як відомо песиміст - це освідчений оптиміст. Але щоб він не робив того, що буде нам трохи покращувати ситуацію, то в країні воно буде сприйматися дуже позитивно! Тому в цьому плані я вітаю І думаю що все буде добре», - зауважив Михайло Олександрович.

Відповідно до політичних можливостей новообраного президента США Михайло Поживанов сказав наступне:

Вже є підраховані голоси по сенату де зі 100 він вже має 51 голос, тобто більшість сенату вперше за останні роки мають республіканці. Щодо конгресу, то його теж мабуть взяли, але є ще велика кількість, я думаю 20 -25 відсотків бюлетенів не порахована. Зараз та цифра складає 190 з чимось голосів у республіканців і 178 у демократів. Тобто до того мажоритарного рівня у 221 голос щоб у республіканців був, такого поки що немає. Але якщо підтвердиться що республіканці ще і конгрес, тобто палату представників заберуть, то тоді виникне ситуація подобна до 2019-го року в Україні. Ситуація коли перемагає президент, який повністю контролює парламент, коли він ні на кого не звертає уваги і може з одного боку багато вирішувати, а з іншого може навіть на закони не дивитись.

Якщо ми кажемо про Україну. Я маю на увазі все – чи то Верховна рада, чи то Президент, все одно, буду про це постійно казати, нехтувати Конституцію України недопустимо. Неможна узурпувати владу: ні виконавчу, ні законодавчу, ні судову, щоб вона була в одних руках!

Який би величезний патріот і хто б ти там не був, але одна людина все одно має право на помилку, тому державні інститути в противагу повинні працювати.

Навіть от я подивився цифри по сенату Сполучених Штатів: 51 на 43, тобто вони ще не дорахували відповідно шість округів ні шість округів і кінцевого результату ми ще не бачимо.

Але у них є норма, якщо всі виграють демократи, лишиться один голос і навіть не один голос, навіть якщо всі шість вони візьмуть, у республіканців буде 57 проти 43. У них є норма що порядок денний формується 60 %, тобто домовлятися республіканці з демократами в сенаті зобов'язані. Це ті механізми котрі владу обмежують. Бо без цього кожна влада починає думати, що вони самі розумніші, що вони безгрішні, що вони вже вище Господа Бога і можуть що завгодно робити. В Америки ці інституції працюють у нас на жаль ні.

Якою повинна бути допомога США?

Тут дуже хотілося щоб зараз ця допомога була і конкретна і прискорена будуть це кредити не хай будуть кредити буде це поновлення ленд-лізу. Якщо Трамп готовий буде це зробити нехай буде. Зможе на дипломатичному рівні що: «я зніму слухавку переговорю» з Путіним, Ким Чен Ином, Сі Цзиніном і там все це зроблю бо навіть сьогодні коли він подякував американцям за обрання Він сказав що минулого разу за чотири моїх роки жодної війни в світі не було і моє головне завдання найближчим часом всі війни котрі сьогодні є їх припинити тобто і те що відбувається в Ізраїлі. Ну це було б світового рівня вирішення питання.

Будемо чекати остаточних результатів вже думаю що жодних не буде суперечок не повинно бути.

Як себе поведе Джо Байден?

У нього теж є певний шанс, да він до 20 січня лишається президентом Сполучених Штатів. Хоч вони там кажуть «хрома качка» але то така річ… Якщо людина захоче залишиться в історії то може ті речі про що ми просили виконати. По-перше, я думаю, що він має можливість все що було обіцяно, що проголосоване, і там де є ще гроші все надати Україні. Не соромиться надати і атакамси, а може навіть і тамагавки. Можливо з певним застереженням з тим же Трампом переговорити що ти намагайся сказати росіянам але рішення прийнято що тамагавки йдуть в Україну тому швидше приймайте рішення дипломатичним шляхом Можливо і так, але це вже знову це велика політика подивимося на позицію наших зараз буде. Хто буде у світі прихильниками Трампа?

Дуже цікаво на багатьох дивитися хто на який бік перейде. Вони ж Трампа тролили щось робили. Дуже цікаво буде дивитись на те, як зараз буде загравання, бо іншого шляху немає і те ж саме ми побачимо по Європі. Орбан переміг він тепер герой європейський. Він передбачив! Борис Джонсон Великобританія це ж величезний друган. Тобто от ці речі їх треба дивитися, як воно все буде і подивимося, як той же Трамп буде до всіх ставитись, як воно все буде побачимо.

Які перспективи України щодо НАТО та ЄС?

Враховуючи заяви Джей Ді Венса, ймовірного віце-президента США можливо північно-атлантичний альянсу нам не світить. Да вони сказали що жорстко стоять на нашому нейтральному статусі.

У цій ситуації тепер хотілось би почути від керівництва Європейського Союзу наскільки все ж таки запрошення до вступу є шляхом до вступу України до Європейського Союзу? Наскільки він лишиться справжнім?

Так, бо можна робити, як з Туреччиною робили вона вже 25 років кандидат в члени Євросоюзу. Чому Ердоган іноді то на БРІКС поїде то ще щось зробить. Бо він каже ви нас запросили ми кандидатами стали і що толку? Ми чекаємо, чекаємо, а ніхто нічого нам не говорить… Тому щоб оце не трапилось з нашою країною! Що в нашій сусідній Молдові вибори відбулися?

По великому рахунку ми звикли коли у нас в округах там з одного селища везуть в інше да А коли літаками збирають молдован і везуть то да з усього везуть в Білорусь то в Баку, то в Єреван щоб вони тим же самим літаком брали участь то реально ж ми розуміємо що переляк був певний у Російської Федерації але завдяки все ж таки людям хто з молдавськими паспортами сьогодні живуть працюють в Європейському Союзі все ж таки вибори відбулися І от на ті більше ніж 5% Санду перемогла дуже добре Я вчора прочитав що вони вже внесли ці пункти по європейському напрямку в Конституцію бо затвердили рішення референдуму парламентом це плюси єдине що Санду ну в моєму розумінні треба все ж таки спробувати дуже сильно вплинути на виконавчу владу, на органи місцевого самоврядування. Бо коли тебе мала підтримки по багатьом регіонам всередині країни. Ви програвали то треба передивитися, а що ви не так робите? Та виправити ситуацію до наступних парламентських виборів. Я думаю якщо ці люди розумні то вони розуміють над чим треба працювати для того, щоб оцей європейський вибір затвердити.

Для нас це дуже важливо для Одещини зокрема, щоб і Придністров'я і все воно все ж таки лишались ті, від кого ми не будемо лякатися і очікувати якихось там неправильних рішень. Тому і тут і тут ми будемо сподіватись що це все на користь, що наша влада: і президент, і уряд і парламент, і офіс президента бо він на сьогодні найбільший керуючий орган країни по всім напрямкам зробили правильні висновки. Щодо плану Перемоги

Дуже хотів би щоб найближчим часом ми побачили все ж таки реальні плани Перемоги і підтримки України – насправді реальні. Не так що ми щось написали, ми змусили навіть всі органи регіональної влади: обласної ради, об'єднані територіальні громади, районні ради, всі як один голосували що ми підтримуємо.

Ну дурість мені воно так радянину нагадало, що ну хлопці, якщо це ваш план, якщо ви його погодили з нашими партнерами, так навіщо ви це робите? Вам не вистачає показати що той чи інший депутатський корпус вас підтримує ви їх на лояльність тих, чи інших перевіряєте, чи що всі проголосують, навіть просто назва буде «План Миру», ну проголосують сьогодні, а що далі?...

Чи правда, що 63% українців безмежно готові чекати на перемогу?

А от інше: опитування проводять, розповідають що 63% українців готови без термінів чекати нашої перемоги. А я б хотів подивитися це опитування в розрізі регіонів. Так, а що у нас на Одещині, а що на Миколаївщині, а що на Херсонщині, а що на Харківщині, на Донеччині що?

Константиновка не може запустить опалення. Да вона ще напевне, як наша територія, там декілька тисяч людей лишається не можуть запустити опалення. Запорізька область я що ми Запоріжжя Ми не розуміємо що ці люди вже не хочуть цього всього, вони там ну місяць ну два готові почекати. А якщо я десь там в Хусті чи в Ужгороді знаходжусь чи в Трускавець поїхав, ну можливо я можу і почекати щось, бо там зовсім інші обставини. Самих себе не треба обманювати! Як справи у переселенців, чи виконує влада свої зобов’язання?

Я колишній Маріупольський міський голова, так трапилось що навіть тут, коли ми надаєм допомогу дуже багато тимчасово переселених. Велика кількість з Херсонщини, з Запоріжжя, але кожна десята родина, ті хто приходить отримувати гуманітарну допомогу з Маріуполя, я з ними спілкуюсь. Вони втратили житло, хтось втратив ту чи іншу нерухомість, бізнес, спочатку війни пройшло майже три роки вони не бачать жодного механізму щоб їм хоча б пообіцяли що ми вам щось повернемо. Чому я це кажу, бо дуже велика кількість людей, хто був на нашій території, а я деяких знаю, так вони повертаються в Маріуполь. Вони отримують російське громадянство заради того щоб врятувати те що у них там лишилось. Наша держава навіть шлях їм не показала. Я кажу, добре дайте ринкову вартість на папері та гарантії держав що по закінченню війни протягом якогось часу якщо у вас є на це гроші якісь дайте грішми, при умові що ці гроші люди вкладають в довгострокові облігації військові, як раніше колись було і отримують певний відсоток, а тіла не мають права забрати поки війна не закінчиться все це з одного боку гроші, котрі пішли на військо, на збройні сили України. Тобто ми баланс не витрачаємо люди отримують надію що вони це отримують. Вони не будуть туди повертатися. А по-іншому ну як? Що ви робите? Ви урядом там сидите, ви не розумієте? Що відбувається з економікою на ваш погляд?

Ми говоримо, що у нас працювати нікому, так воно так і є. Так склалось що в свій час, працюючи заступником київського міського голови, допомагав Анатолію Макраусову, він тоді був головою Деснянського району, відкривати перший Епіцентр в країні. Я дуже добре ну родину Герег знаю, я з паном Олександром спілкуюсь. Нема людей сьогодні, хлопців позабирали всіх по мобілізації для того щоб тоді або ми вводимо військовий стан і тоді всі перестають в країні отримувати зарплату все Всі розуміють що це військовий обов'язок в тому числі і трудовий да або якщо ми сьогодні говоримо що бізнес працює все працює то тоді ви не на словах, а все ж таки і прийнятими рішеннями дайте те ж саме економічне бронювання дайте хоч якісь речі. Подивіться заберіть гроші для того щоб армію зробити не з тих хто лякається, ти його на вулиці спіймав, а він тут же самовільно залишає частину, або відмовляється виконувати приказ. А ти його вже взяв в штат, та здається що ти мобілізацію провів. А з хлопцями розмовляєш на фронті, замінити людей нема ким, вони сидять всі в цих учебках і відмовляються. Так ви їм ще і по 30 000 грн платите бо ви його вже мобілізували. Тоді можливо підвищити їх утримання і таку професійну нормальну армію зробить? Я розумію що це можливо за пів хвилини не робиться але ви б хоча б кроки. ці зробіть!

Влада і військові, чи є протиріччя?

Коли приймався закон про мобілізацію скільки зауважень було що розділ демобілізації був знятий вони пообіцяли. Сирський же ходив, міністр ходив, вони казали до кінця року цей законопроект буде в парламенті ну реально ми вже в листопаді живемо вже його для того щоб прийняти до кінця року вже треба внести на розгляд в парламент треба щоб комітети розглянули перше читання щоб він пройшов для того щоб хлопці навіть ті хто є сьогодні на передку вони розуміли скільки вони воюють. І коли цей термін може закінчиться це ж теж повага до наших військових. А коли вони цього не мають вони вже самі себе задають питання. Хтось там в шухлядах мсекі мільйони мають доларів і євро А ми що за них воюємо? Я читаю в Тернопільщині десь в селище хлопця забирають і там мамка вискочила каже: що ж ти его береш що ж ви жрати завтра будете адже він землю обробляє, на сьогодні все наше фермерське господарство на ньому! І це теж правда життєва.

Чи потребує сьогодні влада народної довіри?

Тому я би дуже хотів от знову повертаю я усіх наших етерах кажу не може бути от якась там ефемерна штучна створена більшість і викинути за межі інші політики котрі знаходиться поза колом прийняття рішень.

Об'єднайте сьогодні всю країну, робіть уряд національної довіри Дозвольте всім політичним силам щоби хто б як не ставився до Олексія Гончаренко хто як б не ставився до Сергія Соболева чи Немирі з інших хто б як не ставився до того ж Юрія Бойка. Да, якщо вони всі лишились вони народні депутати України об'єднуйтесь заради країни якщо ви не довели що вони колаборанти вони тут лишилися в державі. Вони працюють, вони з вами голосують, тоді об'єднуйтесь реально робить уряд національної довіри єдності і працюйте, працюйте і ще раз працюйте!

Податки під час війни зростають хаотично, нас постійно лякають їх збільшенням, що треба робити?

Я ретельно перечитав інтерв'ю представника міжнародного валютного фонду, буквально: люди добрі, якщо грошей не вистачає піднімайте тоді податок на додану вартість. Навіщо ви пролізли в це ФДПО, військові збори, коли сьогодні підприємець і так ледь-ледь утримує ці речі.

Візьмемо до прикладу Одесу, ми нібито не прифронтова зона, так? Але шахеди щодня, ракети щодня, казати що бізнес реально нормально тут вільно працює це ж нечесно і неправда. Скільки сьогодні промислових підприємств призупинили свою діяльність але податок на землю, податок на нерухомість вони платять в повному обсязі. Не можна так робити. І це не провина навіть місцевої влади, бо нічого іншого їм не лишили. Сказали це ваші доходи, якщо вони його не будуть збирати в цих обсягах, то вони не зможуть виплачувати заробітну плату тим, хто нашу інфраструктуру обслуговує, лікарям, вчителям, виконувати свої зобов’язання по соціальному захисту, тобто не можна там ні Одеську міську раду звинувачувати в цьому ні будь-яку іншу територіальну громаду, бо це єдине їх реальне надходження що вони можуть отримувати. Звертаюсь до влади: ви на державному рівні перегляніть ці речі дайте відповідні показники щоб вони на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень для той чи іншої територіальної громади отримували гроші з державного бюджету можливо дайте їм якесь відрахування від податку на додану вартість можливо якісь податки дайте їм від прибутку додатково.

Приведу приклад. Як а мене, податок на нерухомість зовсім аморальний, бо ти пішов заробив гроші, сплатив всі податки і вирішив купити собі нерухомість. А я теж саме заробив, але купив злиток золота. Я за цей злиток золота нічого не плачу а ти купил нерухомість и ти з неї ще один раз сплативши ти мусиш знову і знову платити якийсь додатковий податок на нерухомість. Якщо ти цю нерухомість використовуєш як бізнес, окей ти платиш своє ПДФО, ти платиш військовий збір, ті хто з ПДВ там і ПДВ може бути і ти плати якщо ти робиш там фірму у тебе люди то вони всі платять зарплату ти прибуток отримуєш і теж платиш податки. А в мене сьогодні злиток золота но завдяки мировій фінансовій кризі порощав майже в чотири колись троїцька унція коштувала 800, а сьогодні майже 3000 доларів і той дядька хто купив злиток він не сплачує, а той хто допомагав розвитку економіки, бо що таке нерухомість, ти коли її купуєш ти даєш можливість працювати сотням підприємств ті хто бетон виробляють, вікна виробляють, оздоблювальні матеріали виробляють – це купа людей, хто проектують купа людей хто оздоблює, робить різні речі і так далі. Коли ти взяв ту нерухомість то ти вже меблі замовляєш і все це надає можливість розвиватися економіці А влада все це вбиває! Треба уряду Верховній раді, президенту звертати увагу і збалансувати податкову систему таким чином, щоб країна дійсно нормально розвивалась. Чи треба ставити на професіоналів?

Відбулись вибори в Сполучених Штатах Америки в Молдові я думаю наші політичні діячі, депутати будуть брати деякий приклад з того що відбулося там. Влада людей вона змінює і повірте, не на краще.

Коли я працював маріупольським міським головою я обирав людей по професійним якостям. Приходжу до директора сартанскої школи і кажу: Мені потрібен керівник відділу освіти. Вони тоді гороно називалися. А він каже: так я ж ваш опонент. Я питаю який ти мені опонент? А я ж був довіреною особою вашого конкурента. Я кажу: І що ти будеш по освіті щось робити неправильно щоб мені там щось заважало? Во такі речі – людей професіоналів треба збирати, а потім коли ми зібрали дієздатну команду ми перши в Україні тоді в 1995-му погасили всі борги. Люди похилого віку пам'ятають що було рік заборгованість по пенсіям, рік заборгованість по бюджетній сфері, по заробітній платі, ми зробили, бо ми прийшли командою ми налагодили, як воно повинно працювати. Навіть Донецьк з більшою потугою це зробив. Володимир Васильович Рибак завершив цю роботу тільки в 1998му році, а в 1995-му. Як втрачались шанси?

Я ці всі речі реально пам'ятаю але я ж пам'ятаю і депутатський корпус коли ми приходили в 1994му на початок каденції. Да і коли ми в 1998му завершували – це зовсім інші депутати були і я так скажу чим далі, кожне скликання ставало більш непрофесійним, більш корумпованим. Вони вирішували якісь питання з'явились гроші за голосування. Потім куратори тих чи інших напрямків, бізнес чи урядових яких хтось там прибирав енергетичну галузь до себе хтось металургію. Да воно шкода що так сталося, але це треба визнавати і провина нас всіх, бо ми це все бачили, і кожен раз обирали гірших. От зараз народний депутат Віталій Мельничук першого скликання і він потім був міським головою Житомира ще в свій час він дуже гарний аналітичний матеріал по всім виборам за дев’ять скликань дав як влада гралась і кожен раз міняла ці правила гри і по великому рахунку людей певною мірою змінюючи ці правила підштовхували до того щоб вони такий вибір робили це ж теж щиро треба казати що влада вигадувала. І ми пам'ятаємо другий термін Кучми, пам'ятаємо канівську четвірку, а потім Воно все летіло в тартарі. Хтось комусь чогось не давав. А насправді Кучма просто розумів що будь-хто з канівської четвірки виходив на друге місце то ця людина перемагала Кучму а йому треба було Петра Симоненка завести в другий тур і все робилось для того. І коли поруч регіони де підсумки голосування завжди виглядали приблизно однаково. Ну ми ж знаємо де в одній громаді є підтримка того чи іншого політика, вона приблизно і йде по всьому округу чи по цій території приблизно однаково. А коли ми бачимо, що регіоні несподівано на 40% показники збільшуються за того чи іншого. І за рахунок цього він там з третього потенційно четвертого міста переходить на друге, то ми розуміли що це було! Але потім ні ЦВК ні судова гілка влади, ніхто не робив належних висновків.

І перше це Помаранчева революція коли вийшли і сказали що так не можна але ті хто обрались за рахунок навіть підтримки людей да з третього туру. Не зробили нічого щоб цю всю систему зламати тобто вони прийшли і їм сподобалась спадщина. А виявляється що неконтрольована влада це класно, а чого ж там міняти? Я сподіваюсь так пане Михайло, що наступний вже парламент повинен бути парламент народної довіри, тому що без цього неможливо. Соntra spem spero! Без надії сподіваюсь!

Головне що ми зібралися Ми піднімаємо дуже актуальне питання хотів би подякувати своїм колегам подякувати вам пан Михайло хотів сказати що ми слідкуємо за тими подіями які відбуваються в нашій державі за межами нашої держави дивимось як проходить живуть наші земляки в Молдові в Сполучених штатами в Європі і хотів би сказати так: Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає це Україна Вона з нами була лишається і є. Дякую, до наступних зустрічей!