Гуманітарна допомога для сімей журналістів регіону від Михайла Поживанова завжди своєчасна

«Голова Одеського регіонального осередка НСЖУ Юрій Работін має численні контакти із сім'ями журналістів, багатьом необхідна підтримка та допомога, дехто стали вимушеними переселенцями або вже в поважному віці й не завжди в доброму матеріальному становищі. Сьогодні і ми долучилися до його шляхетної справи. Разом з народною артисткою України Вірою Ревенко та громадською діячою Наталією Голубенко. Все необхідне для щоденного життя зібрано, запаковано, все готове для подальшої відправки за призначенням. Працюємо! Допомагаємо! Переможемо!», - запевнює Михайло Поживанов.