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Сьогодні, 10:53

Гуманітарна допомога для сімей журналістів регіону від Михайла Поживанова завжди своєчасна

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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  До Одеської регіональної організації спілки журналістів України, завітав відомий громадський діяч Михайло Поживанов. Він привіз до Одеського осередку НСЖУ потужний гуманітарний вантаж для сімей журналістів. Крім того, що спілка постійно веде культурно-просвітницьку роботу в Одесі та області, але ще й опікується журналістами, особливо регіональними.

«Голова Одеського регіонального осередка НСЖУ Юрій Работін має численні контакти із сім'ями журналістів, багатьом необхідна підтримка та допомога, дехто стали вимушеними переселенцями або вже в поважному віці й не завжди в доброму матеріальному становищі. Сьогодні і ми долучилися до його шляхетної справи. Разом з народною артисткою України Вірою Ревенко та громадською діячою Наталією Голубенко. Все необхідне для щоденного життя зібрано, запаковано, все готове для подальшої відправки за призначенням. Працюємо! Допомагаємо! Переможемо!», - запевнює Михайло Поживанов.

  




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