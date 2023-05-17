Юрій Работін завітав до Фонтанської сільської територіальної громади

«Робочі будні – це коли ніколи не знаєш, яка цікава зустріч чекає на тебе сьогодні. До голови Фонтанської сільської ради завітали голова національної спілки журналістів України Одеської регіональної організації Юрій Работін та представники мистецтва і науки, щоб познайомитись з роботою району та доповісти про свою діяльність. Так Алла Шляхова розповіла про свою викладацьку діяльність на території нашої ОТГ, про досягнення нашої талановитої молоді, а також про новий напрямок – арт-терапію. Володимир Гнатенко (президент клубу юних нобелістів) розповів про перспективи для дітей ОТГ.

Зустріч вийшла цікавою та змістовною. Вже в рамках першої зустрічі Наталією Крупицею було запропоновано продовжити її найближчим часом у розширеному форматі, за участі представників управлінь культури, молоді та спорту і освіти. В очікуванні плідної співпраці», - розповідаються на сторінці Facebook Фонтанської сільської ради.