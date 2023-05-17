Юрій Работін завітав до Фонтанської сільської територіальної громади

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали до Фонтанської сільської територіальної громади. Де відбулась робоча зустріч із Сільським головою Наталією Крупицею. Юрій Работін розповів про діяльність Одеської регіональної організації НСЖУ під час війни, та запропонував деякі програми з розвитку дітей. Зустріч була дуже плідною, були визначені сфери для подальшої співпраці.
«Робочі будні – це коли ніколи не знаєш, яка цікава зустріч чекає на тебе сьогодні. До голови Фонтанської сільської ради завітали голова національної спілки журналістів України Одеської регіональної організації Юрій Работін та представники мистецтва і науки, щоб познайомитись з роботою району та доповісти про свою діяльність. Так Алла Шляхова розповіла про свою викладацьку діяльність на території нашої ОТГ, про досягнення нашої талановитої молоді, а також про новий напрямок – арт-терапію. Володимир Гнатенко (президент клубу юних нобелістів) розповів про перспективи для дітей ОТГ.
Зустріч вийшла цікавою та змістовною. Вже в рамках першої зустрічі Наталією Крупицею було запропоновано продовжити її найближчим часом у розширеному форматі, за участі представників управлінь культури, молоді та спорту і освіти. В очікуванні плідної співпраці», - розповідаються на сторінці Facebook Фонтанської сільської ради.
Зустріч вийшла цікавою та змістовною. Вже в рамках першої зустрічі Наталією Крупицею було запропоновано продовжити її найближчим часом у розширеному форматі, за участі представників управлінь культури, молоді та спорту і освіти. В очікуванні плідної співпраці», - розповідаються на сторінці Facebook Фонтанської сільської ради.