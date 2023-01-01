Журналісти - важливі! Юрій Работін завітав до міста Южного

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Українські журналісти, спілчани, щоденно працюють у надзвичайно складних умовах. Вони є прикладом великого патріотизму та стійкості для всього світу. І, безперечно, заслуговують на увагу та всебічну підтримку. Напередодні Нового року Національна спілка журналістів України отримала від Благодійного фонду «Українська душа» спільно з МБФ «Відродження Бучанського району» та Спілки журналістів Ломбардії (Мілан, Італія) 5 планшетів. Було прийнято рішення розподілити їх для подальшого вручення через активістів НСЖУ у Тернопільській, Вінницькій, Рівненській, Закарпатській, Одеській областях. На Одещині, а саме в місті Южне планшет Smartpad Mediacom IYO 8 отримала для свого восьмирічного сина Богдана Ольга Годовенко директор міської телерадіокомпанії «Міг». Голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін завітав до редакції «Міга» з книжковими подарунками для дітей журналістів та вручив від НСЖУ планшет Ользі.
«Дитина цього року замовила планшет, але ми домовились про те що це станеться тоді коли у нас будуть на це гроші, але Національна спілка журналістів здійснила мрію подарувала планшет, дуже хотілось би перемоги», - розповіла Ольга Годовенко
«Наші колеги тяжко про це говорити коли сталася трагедія. Оці маленькі подаруночки для твого сина, дітей журналістів вашої редакції. Журналісти сьогодні роблять літопис нашої держави, але нажаль вже тридцять дев’ять загинуло наших колег, без зброї в руках. Наші колеги знаходяться на передовій. Війна йде вже дев’ять років, тяжко це все… Тому витримки здоров’я, здоров’я, здоров’я. Сльоза біжить і тіло біль сприймає, аде його уже не має… Я розумію тобі дуже тяжко ти завжди знаходилась на робочому місці, це говорить про професіоналізм наших колег журналістів, які кожного дня виконують свою роботу професійно, щоб не говорили…», - підкреслив голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін.
«Стати професіоналом можливо тільки коли у тебе добре перекритий тил, чоловік понад двадцяти років давав мені змогу робити свою журналістку справу. Ми прекрасно розуміємо, що у журналістів немає нормованого робочого дня. Тому без вихідних, а щоденно не вісім годин, а скільки прийдеться. Я йому дуже дякую за те, дякую за ту жертву що він приніс. Я розраховую на те, що перемога буде дуже скоро, тому що це дуже боляче коли гинуть наші воїни. А вони кращі, вони кращі!», - поділилася Ольга Годовенко
Невеличку предноворічну робочу зустріч провів голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін з міским головою міста Южне Володимиром Новацьким. Володимир Миколайович подякував журналістам міста за відданість професії, а Одеській регіональній організації НСЖУ за всебічну підтримку і захист журналістів.
НСЖУ постійно залучає різноманітні види допомоги колегам. Завжди раді допомогти.