Журналісти - важливі! Юрій Работін завітав до міста Южного

«Стати професіоналом можливо тільки коли у тебе добре перекритий тил, чоловік понад двадцяти років давав мені змогу робити свою журналістку справу. Ми прекрасно розуміємо, що у журналістів немає нормованого робочого дня. Тому без вихідних, а щоденно не вісім годин, а скільки прийдеться. Я йому дуже дякую за те, дякую за ту жертву що він приніс. Я розраховую на те, що перемога буде дуже скоро, тому що це дуже боляче коли гинуть наші воїни. А вони кращі, вони кращі!», - поділилася Ольга Годовенко