Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины за первый месяц 2026/27 маркетингового года достиг 2,6 млн тонн, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

В частности, аграрии отправили за границу:

пшеницы — 1,07 млн тонн (+42%);

ячменя — 294 тыс. тонн (+10%);

кукурузы — 1,2 млн тонн (в 2 раза больше, чем в прошлом году).

Экспорт ржи на данный момент не осуществлялся. В то же время экспорт муки из Украины сократился на 50% и составил 1,7 тыс. тонн.

В 2025/26 маркетинговом году экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины составил 37,5 млн тонн.

Напомним:

С 23 июля движение судов в черноморские порты Украины приостановилось из-за угрозы российских атак. Этому предшествовали недели воздушных атак на украинские черноморские порты.

Каждый день простоя портов Большой Одессы задерживает отгрузку украинских товаров примерно на $70 млн.