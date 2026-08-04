Правительство утвердило изменения, позволяющие военнообязанным с отсрочкой от призыва переоформить её, если возникло другое законное основание.

Об этом об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Военнообязанные украинцы, имеющие отсрочку от призыва, смогут переоформить её, если возникло другое законное основание. Подача заявления не приостановит действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

— говорится в сообщении.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров Украины.

Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка в связи с обучением, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и т.п.

— пояснили в ведомстве.

Пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене.

Если решение комиссии положительное – предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег). Если отрицательное – действующая отсрочка будет сохранять силу до истечения установленного срока.

Принятые изменения также предусматривают возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств портала "Дия", автоматическую проверку факта нахождения человека на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки.

Кроме того, правила предусматривают прекращение оформления заявления, если лицо не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней.

Комиссия должна рассматривать заявления в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости направления запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней.

Также речь идет о том, что заявители не будут направляться на медицинское освидетельствование ВЛК до тех пор, пока комиссия не примет решение, а также о "быстром внесении данных в реестр "Оберег" в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки".

Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных, отмечают в Минобороны.

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр "Оберег".

Изменения будут способствовать более четкому, прозрачному и унифицированному применению процедуры предоставления и переоформления отсрочек, а также обеспечат сохранение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.

Напомним:

Ранее Кабмин обнародовал постановление о новых сроках и порядке пересмотра статуса критически важных предприятий, который дает основания для бронирования военнообязанных. Постановление повышает зарплатный порог для части работников, которых бронируют, с 2,5 до 3 минимальных зарплат (или 25 941 грн), для критически важных предприятий, которые фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий или ТВТ, оставили отдельный более низкий порог — не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн).

Утвержденные правительством новые критерии бронирования военнообязанных предусматривают, что работник, работающий по совместительству, будет учитываться в квоте резервирования только один раз по одному месту работы — это не позволит увеличивать квоту на резервирование на нескольких предприятиях.