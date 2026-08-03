Первые спутники российской системы «Рассвет» уже создают над Украиной продолжительные окна связи. Пока покрытие остается прерывистым, а доказательств подключения к нему боевых беспилотников нет. Однако развитие группировки может изменить возможности российских дронов на большой дальности.

Россия ускоряет развертывание собственной низкоорбитальной спутниковой системы, которую часто называют будущим аналогом Starlink. Проект реализует компания «Бюро 1440», входящая в российский «ИКС Холдинг».

По оценке специалиста по спутниковой связи Владимира Степанца, первая коммерческая группа аппаратов «Рассвет» уже обеспечивает над территорией Украины не менее двух стабильных окон покрытия в сутки. Каждое из них может продолжаться более часа.

Отдельные цепочки спутников проходят над разными регионами Украины примерно раз в полтора часа. Однако постоянной связи пока нет: после прохождения над горизонтом аппараты выходят из зоны видимости, и канал прерывается.

Это принципиально отличает нынешнее состояние «Рассвета» от Starlink. Система американской SpaceX располагает тысячами спутников, благодаря чему пользовательский терминал почти постоянно видит сразу несколько аппаратов.





Сколько российских спутников уже находится на орбите

Первую коммерческую партию из 16 спутников «Рассвет-3» запустили 23 марта 2026 года с помощью ракеты «Союз-2.1б».

По данным наблюдения за орбитой, один аппарат впоследствии вошел в атмосферу и сгорел. Около 12 спутников поднялись на высоту приблизительно 500–520 километров, еще несколько заметно отстают от основной группы.

Второй пакетный запуск состоялся 19 июля. «Бюро 1440» официально не назвало количество выведенных аппаратов, однако отраслевое издание ComNews оценивает новую партию еще в 16 спутников.

Аппараты после запуска не сразу выходят на рабочую орбиту. Сначала они проходят проверку, включают бортовые системы и постепенно поднимаются на необходимую высоту с помощью собственных двигателей.

Если вторая группа будет двигаться с сопоставимой скоростью, дополнительные окна связи над Украиной могут появиться уже осенью. Но точная продолжительность покрытия будет зависеть от распределения спутников по орбитальным плоскостям.





Когда покрытие может стать круглосуточным

Степанец предполагает, что при регулярных пакетных запусках примерно раз в четыре месяца Россия теоретически может приблизиться к непрерывному покрытию территории Украины летом 2027 года.

Это прогноз, а не утвержденный график. Для его реализации необходимо успешно вывести на орбиту новые партии, обеспечить надежность аппаратов и распределить их таким образом, чтобы один спутник подхватывал связь после ухода другого.

Ранее «Бюро 1440» заявляло о планах создать группировку более чем из 250 аппаратов и запустить коммерческий сервис в 2027 году.

Но спутники — только одна часть системы. Для реального использования нужны пользовательские терминалы с компактными антеннами, способными автоматически отслеживать быстро движущиеся аппараты.

Компания демонстрировала прототипы такого оборудования, однако подтверждений массового производства и поставок терминалов российской армии пока нет.





Почему спутниковая связь особенно важна для дронов

Обычный канал управления беспилотником ограничен дальностью радиосвязи и рельефом местности. Для увеличения дистанции операторы используют наземные или воздушные ретрансляторы, а также мобильные сети.

Спутниковый терминал потенциально позволяет передавать команды и получать видео за сотни километров от оператора, не создавая цепочку наземных ретрансляторов.

Такой канал может использоваться для разведывательных, морских и тяжелых ударных беспилотников. Российские власти уже связывали развитие низкоорбитальной группировки с управлением дронами на больших расстояниях.

Спутниковая связь также способна усложнить работу средств радиоэлектронной борьбы. Однако она не является полностью неуязвимой: канал можно обнаруживать, подавлять или нарушать воздействием на терминал и навигацию самого аппарата.

Кроме того, небольшой дрон должен нести антенну, модем и дополнительный источник питания. Это увеличивает стоимость, массу и энергопотребление беспилотника.





На фронте появились неизвестные российские дроны

Параллельно специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов сообщил о нескольких ранее неизвестных типах российских беспилотников. Он опубликовал полученные от военных фотографии аппаратов, назначение которых пока не установлено.

Неизвестными остаются их дальность полета, масса боевой части, способ навигации и канал управления. Также неясно, были ли это серийные изделия, экспериментальные образцы или модернизированные версии уже известных дронов.

Прямых данных о наличии на этих аппаратах терминалов «Рассвета» нет. Поэтому связывать появление неизвестных беспилотников с новой спутниковой группировкой как с уже действующей боевой системой преждевременно.

Два события показывают скорее общее направление российских разработок. Москва одновременно расширяет линейку беспилотников и создает инфраструктуру, которая в будущем может обеспечить их связью далеко за пределами действия обычных наземных каналов.





Почему «Рассвет» пока нельзя считать вторым Starlink

Российская система уже вышла за рамки единичных экспериментальных запусков, но по масштабу все еще несопоставима со Starlink.

Несколько десятков аппаратов могут создавать отдельные продолжительные окна, но не обеспечивают непрерывного доступа. Для устойчивой работы необходимо значительно больше спутников, наземные станции, серийные терминалы и готовая система распределения трафика.

Главным показателем станет не сам факт прохождения спутников над Украиной, а появление подтвержденных терминалов на российских военных объектах, кораблях или беспилотниках.

До этого момента «Рассвет» остается быстро развивающейся технологической угрозой, за которой необходимо наблюдать, но не уже готовой заменой Starlink на поле боя.