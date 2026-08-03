Министерство обороны Румынии приступило к операции по взрыву скальной породы на Дунае с целью перенаправления потока воды к атомной электростанции в городе Чернаводе и продолжит работы в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Заместитель командующего ВМС Румынии контрадмирал Марчел Некулае пояснил, что после первых двух взрывов военные рассчитывали разрушить скалу, однако этого не произошло, поскольку порода оказалась тверже, чем ожидалось.

По его словам, водолазы ВМС проанализируют последствия проведенных взрывов, после чего в понедельник операцию возобновят. Планируется провести новые взрывы, постепенно увеличивая мощность взрывных зарядов.

В Министерстве обороны сообщили, что в операции в воскресенье были задействованы более 100 военнослужащих и 16 единиц техники.

Сначала боевые водолазы провели испытания с использованием небольших взрывных зарядов. После этого были запланированы контролируемые подрывы с применением более мощных зарядов.

Цель операции – отвести часть потока из рукава Бала в рукав Старого Дуная, чтобы обеспечить необходимое водоснабжение для работы АЭС в городе Чернаводе.

Агентство водных ресурсов Румынии сообщило, что эта операция является чрезвычайно сложной и существует риск, что она может не дать результата.

Необходимость в таких мерах возникла из-за резкого падения уровня воды в Дунае, который стал самым низким за 30 лет в Румынии. Это вызвало серьезное давление на энергетическую систему страны.

28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

31 июля министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время беседы с украинским коллегой Андреем Сибигой обсудила с ним пути обеспечения поставок электроэнергии из Украины с учетом её производственных мощностей и графика технического обслуживания.