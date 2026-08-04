Министерство финансов готовит к внесению в Верховную Раду законопроект об имплементации европейской директивы ATAD, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Документ может повлиять на крупный и малый бизнес, иностранные компании и украинцев, живущих за границей.

Законопроект планируют внести в парламент до конца августа 2026 года. В случае принятия основные изменения должны заработать с 1 января 2028 года, сообщает Экономическая правда.





Что предлагает Минфин

Компаниям могут ограничить сумму процентов по кредитам, которую разрешено учитывать в расходах. Лимит составит 30% показателя EBITDA. Расходы сверх этого лимита не будут уменьшать налогооблагаемую прибыль, поэтому предприятиям придется платить больше налога на прибыль.

Также предлагается ввести "налог на выход". Его будут платить компании, которые перемещают активы, производственные мощности или часть бизнеса из Украины за границу. Для физических лиц и ФОПов это правило применяться не будет.

Наибольшее беспокойство бизнеса вызывает право налоговой самостоятельно признавать операции злоупотреблением. В частности, отношения компании с так называемым "зарплатным ФОПом" могут переквалифицировать в трудовые. В таком случае соответствующие выплаты предлагают облагать по повышенной ставке 30%.





Что изменится для украинцев за границей

Законопроект также пересматривает правила определения налогового резидентства. Человека смогут признать резидентом Украины при наличии хотя бы одного признака связи со страной, например жилья, семьи или зарегистрированного ФОПа.

Эксперты предупреждают, что из-за этого некоторые украинцы, которые давно живут и работают за границей, могут одновременно считаться налоговыми резидентами двух стран. Это создает риск двойного налогообложения и дополнительных споров с налоговыми органами.

Изменения могут коснуться и иностранных компаний. При определенных условиях их смогут признавать налоговыми резидентами Украины. За отказ стать на учет в налоговой предлагается штраф в размере 600 тыс. грн.

Бизнес-ассоциации призывают доработать документ. Они считают предложенные определения слишком широкими и предупреждают о правовой неопределенности, увеличении налоговой нагрузки и риске злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

В Минфине планируют разделить большой документ на несколько отдельных законопроектов и вносить их в парламент постепенно.