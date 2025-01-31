Государственная почта претендует на конфискованный у российского олигарха банк. После двух неудачных попыток власти снова пытаются создать почтовый банк, но для этого надо убедить длинную очередь несогласных вместе с МВФ. (укр)

Україна повертається до ідеї створення поштового банку. Про це на зустрічі з журналістами 30 червня повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Мережа відділень "Укрпошти" в рази перевищує мережу відділень усіх банків і здатна забезпечити покриття 100% населення банківськими продуктами, що критично важливо для "кешлес" (безготівкові розрахунки). Сподіваюся, що найближчим часом будуть ухвалені певні рішення", – заявив Шурма, коментуючи ідею відмови від готівки.

Востаннє про поштовий банк в Україні говорили напередодні великої війни. На початку лютого 2022 року голова "Укрпошти" Ігор Смілянський взяв участь у дебатах на тему поштового банку з експертом "CASE-Україна" Євгеном Дубогризом, який представляв табір противників цієї ідеї.

Вона розділила владу і рішення досі не ухвалене. За даними джерел ЕП, "Укрпошта" має високі шанси на отримання банківської ліцензії, але вікно можливостей невдовзі може закритися.

Від російських олігархів до української пошти

Основний варіант створення поштового банку – отримання у власність одного з банків, який має ліцензію. Найбільш імовірний претендент – PINBank, 88,9% акцій якого належать російському олігарху Євгенію Гінеру.

Ідею про передавання російського банку "Укрпошті" вперше озвучив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю виданню Mind у квітні.

"Акції російського PINBank (Перший інвестиційний банк), сподіваюся, передадуть у статутний капітал "Укрпошти". Минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", – повідомив він.

27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув з Гінера акції PINBank у дохід держави. Це сталося після того, як Рада національної безпеки та оборони запровадила проти росіянина санкції. 13 березня апеляційна палата ВАКС підтвердила це рішення.

Після цього PINBank ніби завис у повітрі. Уряд мав визначитися, кому передати контрольний пакет акцій і що робити з банком, однак фінальних рішень не ухвалив. Тимчасом установна продовжувала працювати, хоча й не могла залучати кошти від клієнтів через санкції проти власників.

"Укрпошта" купує банк. Для чого?

У коментарі ЕП голова "Укрпошти" Ігор Смілянський відмовився говорити про деталі угоди з передавання компанії акцій банку, однак зауважив, що "прогрес у цьому питанні є". Відповідь пресслужби оператора не додала інформації.

"Питання поштового банку актуальне, але коментувати статус наразі не можемо, оскільки керівництво не ухвалило відповідні фінальні рішення. Процеси перебувають на етапі вирішень і погоджень, проте публічно надати інформацію поки не можемо", – зазначили в "Укрпошті".

З чим пов'язана активізація розмов про перехід PINBank у власність "Укрпошти"? За даними джерел ЕП у фінансових регуляторах, банк Гінера може стати банкрутом, через що регулятору, імовірно, доведеться виводити його з ринку.

Рахунок на дні

За даними джерел ЕП, 7 липня PINBank повинен погасити кредит рефінансування НБУ на 90 млн грн. Коштів на виплату банк не має. Єдина можливість розплатитися – перекредитуватися в НБУ. Однак нової позики від регулятора PINBank не отримає.

Кредит PINBank забезпечений ОВДП, тож НБУ може списати заставу. Однак регулятор може ухвалити інше рішення: визнати банк неплатоспроможним. Тим більше, що відповідний прецедент відбувся недавно з банком "Січ".

9 серпня регулятор визнав цей банк неплатоспроможним, бо він не погасив свої зобов'язання перед НБУ. Щоправда, у тому випадку мова йшла про "умисне рішення не платити за боргом". У випадку з PINBank мова йтиме радше про неможливість погашення боргу через брак коштів на його рахунках.

За даними джерел ЕП, PINBank має виплатити НБУ за боргами 210 млн грн двома траншами: 14 липня – 150 млн грн, 28 липня – 60 млн грн. Кожна така невиплата може стати підставою для виведення банку з ринку.

Якщо PINBank оголосять банкрутом, то "Укрпошті" він не дістанеться. Імовірно, саме з цим пов'язані очікування оператора щодо скорого передавання йому у власність акцій банку.

Голоси розділилися

Хоча часу на ухвалення рішення стосовно передавання PINBank "Укрпошті" залишається дедалі менше, у владі досі нема консенсусу щодо створення поштового банку.

За даними джерел ЕП, цю ідею гаряче підтримують Смілянський та Шурма. За таке рішення виступає й міністерка економіки Юлія Свириденко. ЕП надіслала їй запит, щоб уточнити її позицію, однак відповіді поки що не отримала.

Міністерства, від яких залежить доля проєкту, мають нейтральну позицію. Мінінфраструктури, якому підпорядковується "Укрпошта", поки не наважується пропонувати уряду постанову про передавання російського банку поштовому оператору.

За даними співрозмовників ЕП в Мінінфраструктури, ідею Смілянського загалом підтримують, однак не хочуть конфліктувати з Мінфіном, НБУ та міжнародними партнерами.

На власному досвіді. Як я працювала листоношею в селі

Офіційно Міністерство фінансів дистанціювалося від цієї ідеї, посилаючись на підпорядкування "Укрпошти" Міністерству інфраструктури. Утім, співрозмовники ЕП в Мінфіні критикують цю ідею, оскільки це порушило б зобов’язання України перед міжнародними донорами, зокрема МВФ та Світовим банком.

Позиція НБУ щодо поштового банку незмінна. Регулятор виступає проти збільшення частки держави на банківському ринку, адже невдовзі може відбутися націоналізація ще однієї фінансової установи з російськими власниками – "Сенс банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Співрозмовники ЕП в Нацбанку також зазначають, що "Укрпошта" не готова до ведення банківської діяльності. Мовляв, її відділення не відповідають необхідним стандартам з точки зору безпеки. Крім того, оператор не може виконувати навіть вимоги НБУ до платіжних систем, не кажучи про вимоги до банків.

В НБУ нагадують, що створення поштового банку порушило б вимоги, які Україна взяла на себе в межах співпраці з МВФ. У фонді занепокоєні великою часткою держави на банківському ринку. Через це кожну нову націоналізацію влада зобов'язалася узгоджувати з МВФ.

Україна вже порушила одне із зобов'язань МВФ щодо повернення довоєнного оподаткування. Це відбудеться із запізненням на місяць, а повернення податкових перевірок буде не в тому вигляді, у якому влада обіцяла фонду.

Порушення зобов'язань ще й стосовно банківської системи може поставити під сумнів отримання Україною не лише коштів МВФ, а й допомоги від інших партнерів, для яких фонд є орієнтиром. Ідеться про 115 млрд дол на чотири роки.

Непривабливий актив

PINBank є одним з найменших банків в Україні. 1 травня його чисті активи становили 990,6 млн грн (56-й з 65 українських банків). Переважна більшість цих активів – ОВДП. У державних облігаціях банк Гінера тримає 602 млн грн.

Зазвичай такі установи Нацбанк називає "банками без чіткої бізнес-моделі". Основний їх бізнес полягає в тому, що вони беруть кредити рефінансування в Нацбанку і купують за них урядові облігації, заробляючи на різниці у відсотках.

Однак зараз така структура активів приносить банку збитки. Ставки за кредитами рефінансування зросли до 27% річних після рішення НБУ підняти облікову ставку до 25%, а прибутковість ОВДП не перевищує 20%.

Вижили не всі: що відбувається з поштовими банками у світі

Фізособи тримають у PINBank 51,4 млн грн, юридичні особи – 213,37 млн грн. У разі банкрутства установи перші отримають 100% вкладів від Фонду гарантування вкладів фізосіб, а другі ризикують втратити доступ до коштів.

Неприємності бізнесу та збитки держави внаслідок виведення PINBank з ринку – вагомі політичні причини на користь передавання цього активу "Укрпошті".

Крім того, банкрутство установи засвідчить неефективність державного управління конфіскованими в росіян активами: за пʼять місяців після рішення про конфіскацію держава не отримала жодної користі від активу, а лише довела банк до неплатоспроможності.

Чи переважать ці аргументи потенційні проблеми з донорами та нераціональне збільшення частки держави на банківському ринку – незрозуміло.

Тернистий шлях до поштового банку

Ідею створення поштового банку Смілянський плекає з перших місяців роботи в компанії. У травні 2020 року ця ідея наблизилася до втілення: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення банку на базі поштового оператора. Однак проти цього виступили МВФ та Нацбанк.

Друга спроба – купівля "Укрпоштою" банку "Альпарі" – найменшого за розмірами активів. Вартість угоди – 260 млн грн, що трохи перевищувало розмір капіталу банку. Опитані ЕП експерти вважали ціну завищеною.

24 червня 2022 року Антимонопольний комітет дозволив проведення угоди. Водночас Нацбанк знову виступив проти і від угоди вирішили відмовитися.

Спір за "головний банк країни": аргументи прихильників і противників купівлі банку "Укрпоштою"

Намагання отримати акції PINBank – третя спроба "Укрпошти" стати банком. На цій угоді компанія може зекономити. Водночас це не скасує всіх потенційних інвестицій "Укрпошти", необхідних для того, аби відповідати вимогам НБУ.

В "Укрпошті" до великої війни оцінювали необхідність інвестицій у свій банк 1,5 млрд грн. За оцінками експертів, ця сума може бути в рази більшою.

Звідки збиткова держкомпанія братиме ці кошти в умовах війни і чи доречно витрачати їх на банк – питання риторичні.





Джерело