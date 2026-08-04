Большинство мигрантов, которые массово попали в испанскую Сеуту с территории Марокко, уже добровольно покинули анклав. Однако на улицах города до сих пор находятся тысячи марокканцев, а процедура их возвращения может занять несколько месяцев.

Испанские власти должны установить личность каждого мигранта, проверить его правовой статус и оформить индивидуальное решение о возвращении. Проведение этих процедур осложняет большое количество людей, оставшихся в городе.

Ситуация также изменилась после решения Верховного суда Испании в отношении мигрантов, попадающих в Сеуту морем. Суд признал незаконным их немедленное возвращение без предусмотренной законодательством процедуры.

Теперь людей, которых перехватывают в море или после прибытия на побережье, должны доставлять в полицейские учреждения. После этого власти должны отдельно рассмотреть обстоятельства каждого дела, в частности возможные заявления о международной защите.

Из-за необходимости соблюдать установленную процедуру массовое и одновременное возвращение мигрантов невозможно. Скорость процесса также будет зависеть от идентификации людей и сотрудничества с марокканскими властями.

В конце июля в Сеуту за короткий промежуток времени попали от 50 до 60 тысяч человек, преимущественно молодых мужчин. Это стало наибольшим одновременным миграционным наплывом в истории Испании.

Подавляющее большинство мигрантов впоследствии вернулось в Марокко. По данным испанских властей, границу удалось взять под контроль менее чем за двое суток. В то же время в прибрежных водах продолжают находить тела людей, погибших при попытке добраться до Сеуты. Разные источники приводят неодинаковые данные о количестве жертв, поэтому окончательный масштаб трагедии пока не установлен.