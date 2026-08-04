Украина не сможет получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot к началу зимы. Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются, однако согласование договоренности потребует больше времени.

Об этом постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в эфире Fox News. По его словам, американская сторона продолжает обсуждать возможную передачу Украине права на производство перехватчиков, но рассчитывать на завершение процесса до наступления холодов не следует.

Таким образом, речь пока не идет об окончательном отказе. Однако лицензированное производство не сможет быстро решить проблему дефицита ракет, необходимых Украине для защиты городов и энергетической инфраструктуры от российских баллистических ударов.

В начале июля президент США Дональд Трамп публично пообещал предоставить Украине лицензию на производство перехватчиков Patriot. При этом детали соглашения с компаниями, выпускающими компоненты системы, тогда еще не были согласованы.

Позднее Трамп уточнил, что окончательной договоренности пока нет. Он подтвердил продолжение переговоров, но назвал передачу соответствующих военных технологий сложным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил США сформировать экстренный пакет из 300 перехватчиков Patriot до зимы. По оценке украинской стороны, даже после получения лицензии развертывание производства в необходимых объемах может занять от одного до пяти лет.

Поэтому до запуска собственного производства Украина будет зависеть от поставок готовых ракет из США и других стран, располагающих системами Patriot.