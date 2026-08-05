Соединенные Штаты продолжают переговоры о производстве ракет-перехватчиков Patriot с участием Украины, хотя президент Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче сотен дополнительных ракет из-за ограниченных американских запасов, а также имеет сомнения по поводу локализации в Украине.

По данным Reuters, стороны рассматривают вариант, при котором в Украине будут изготавливать отдельные компоненты ракет, а окончательная сборка будет происходить в другой стране Европы. О ходе консультаций агентству сообщили четыре источника, знакомые с обсуждениями.

Киев настаивает на локализации производства из-за острого дефицита перехватчиков для систем Patriot. Нехватка ракет оставляет крупные украинские города уязвимыми к российским атакам в преддверии зимы, в течение которой, по оценке президента Владимира Зеленского, Россия продолжит массированные обстрелы.

По информации Financial Times, во время встречи в Белом доме Трамп также не согласился передать Украине сотни дополнительных перехватчиков Patriot. Он объяснил это ограниченными американскими запасами и необходимостью защищать объекты США и союзников на Ближнем Востоке.

Во время саммита НАТО в Турции в июле Трамп сообщил Зеленскому, что США позволят Украине производить перехватчики. Однако позже американский президент заявил, что вопрос еще изучают, поскольку Вашингтон осторожно относится к передаче лицензий на такое вооружение.

Даже после возможного одобрения лицензии запуск производства потребует нескольких лет. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что долгосрочное производственное соглашение не поможет обеспечить Украину дополнительными ракетами уже этой зимой.

Зеленский призвал партнеров, которые пока не готовы увеличить поставки ракет для противовоздушной обороны, усилить санкции против производителей российских баллистических ракет и связанных с ними компаний.