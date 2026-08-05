В июле 2026 года Украина впервые за десять месяцев экспортировала больше электроэнергии, чем импортировала. Экспорт за месяц вырос на 48%, тогда как импорт сократился на 40%.﻿ Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

По итогам июля Украина экспортировала 232,5 тыс. МВт·ч электроэнергии. Это на 48% больше, чем в июне, когда объем поставок за границу составил 151,5 тыс. МВт·ч.

В то же время импорт электроэнергии сократился до 175 тыс. МВт·ч — на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, экспорт превысил импорт на 57,5 тыс. МВт·ч.

В последний раз Украина экспортировала больше электроэнергии, чем закупала за рубежом, в сентябре 2025 года.





Экспорт в Словакию вырос почти в шесть раз

Больше всего в июле увеличились поставки электроэнергии в Словакию — почти в шесть раз по сравнению с июнем.

Кроме того, Украина впервые с ноября 2025 года возобновила экспорт электроэнергии в Польшу.

Главным направлением оставалась Венгрия, на которую пришлось 48% общего объема экспорта. В то же время по сравнению с июлем 2025 года украинские поставки электроэнергии за границу сократились почти на 18%.





Импорт уменьшился по всем направлениям

В июле объемы импорта электроэнергии снизились по всем направлениям. Больше всего электроэнергии Украина получила через венгерскую границу — на нее пришлось 40% всех закупок.

По сравнению с июлем прошлого года импорт электроэнергии сократился на 32%.