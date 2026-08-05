При импорте мобильных телефонов в Украину в таможенных декларациях обязательно будут указывать уникальный код IMEI каждого устройства. По оценке Бюро экономической безопасности, эта норма может ежегодно приносить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

По его словам, инициативу Бюро предварительно обсудили с Министерством финансов, Государственной таможенной службой и представителями крупнейших легальных сетей по продаже электроники.

Цивинский заявил, что Министерство финансов уже подписало соответствующий приказ, а Министерство юстиции провело его государственную регистрацию. В то же время реквизиты документа, дата его обнародования и вступления в силу в сообщении не указаны.





Как будет работать декларирование IMEI

IMEI - это уникальный международный идентификатор мобильного устройства. После введения новой нормы код каждого ввезенного телефона должен быть связан с таможенной декларацией.

По словам руководителя БЭБ, до сих пор при таможенном оформлении IMEI телефонов не указывали. Это усложняло отслеживание происхождения устройств и создавало преимущества для нелегальных поставщиков перед компаниями, которые официально импортируют электронику и платят налоги.

Ожидается, что новый механизм позволит отслеживать легальность ввоза каждого телефона и усложнит продажу устройств, попавших в Украину вне официальных каналов.

Цивинский подчеркнул, что речь идет не о введении нового налога, а о борьбе с "серым" импортом и контрабандой электроники.





IMEI планируют добавлять в фискальные чеки

Следующим этапом должно стать обязательное указание IMEI в фискальных чеках при продаже телефонов.

БЭБ совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой уже прорабатывает алгоритм реализации этой нормы. Объединение данных из таможенной декларации и фискального чека должно позволить проследить путь устройства от ввоза в Украину до его продажи покупателю.