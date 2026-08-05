AWFL та ADCC Ukraine об’єднують зусилля для розвитку українського спорту

Президент Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров разом із Віталієм Джигою та Володимиром Шевченком провели робочу зустріч із професійним бійцем, чемпіоном і призером України та світу з грепплінгу, засновником мережі клубів BEFIRST, представником ADCC Ukraine Андрієм Баркарем.

Головною темою зустрічі стало обговорення партнерства між AWFL та ADCC Ukraine у межах підготовки та проведення Чемпіонату України ADCC Ukraine 2026. Сторони також окреслили перспективи довгострокової співпраці, спрямованої на розвиток єдиноборств, підтримку молодих спортсменів і реалізацію спільних спортивних ініціатив.

Особливу увагу учасники приділили залученню спортсменів клубів BEFIRST до турнірів під егідою AWFL та партнерських федерацій. Крім того, обговорили проведення спільних майстер-класів, навчально-тренувальних зборів, спарингів, атестацій і нових спортивних проєктів, що сприятимуть підвищенню рівня підготовки спортсменів.

Під час зустрічі спортсмени клубу BEFIRST також отримали запрошення взяти участь у Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу WTKA та К-1 «Кубок Нескорених», Фестивалі єдиноборств AWFL, а також у суддівському семінарі AWFL Judge School, який відбудеться спільно з федераціями Combat Самозахист ICO та КУДО.

Водночас представники AWFL, вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу» і J.C. Nazarite Club під керівництвом старших тренерів Тараса Ковальського та Сергія Куцего вже зареєструвалися для участі у Чемпіонаті України ADCC Ukraine 2026. Ліга бажає спортсменам успішних виступів і висловлює впевненість у їхніх високих результатах.

Зі свого боку Всесвітня бійцівська ліга AWFL підтвердила готовність долучитися до організації та проведення чемпіонату. Спільна робота з ADCC Ukraine стане важливим кроком у реалізації масштабних спортивних і соціальних проєктів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, розвиток українського спорту та підтримку молодого покоління.

Разом — до нових перемог!