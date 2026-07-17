Валентин Федоров здійснив робочий візит до Ізмаїла: нові спортивні проєкти, партнерство громад і відродження легендарного турніру

Президент Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, Одеської обласної федерації К-1 та Одеської обласної федерації бадмінтону, проректор Національного університету «Одеська юридична академія» Валентин Федоров здійснив робочий візит до Ізмаїла, під час якого провів низку важливих зустрічей із представниками місцевої влади, спортивної та освітньої спільноти.

У ході візиту відбулися переговори з Ізмаїльським міським головою Андрієм Абрамченком, головою Саф’янівської сільської територіальної громади Наталією Тодоровою, начальником Управління фізичної культури і спорту Ізмаїльської міської ради Тетяною Морій, директором Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи та керівництвом Одеського обласного центру естетичного виховання.

Сторони обговорили перспективи розвитку спортивної інфраструктури півдня Одещини, проведення всеукраїнських і міжнародних турнірів, навчально-тренувальних зборів, семінарів, майстер-класів та інших спортивно-масових заходів. Важливим результатом перемовин стало підписання договору про співпрацю між Всесвітньою бійцівською лігою AWFL та Управлінням фізичної культури і спорту Ізмаїльської міської ради, що відкриває нові можливості для реалізації спільних спортивних, освітніх і соціальних проєктів.

Однією з найочікуваніших новин стало рішення відродити легендарний міжнародний турнір з кікбоксингу WTKA «Парад зірок кікбоксингу», який у майбутньому знову проходитиме в Ізмаїлі. Це стане важливою подією не лише для міста, а й для всієї спортивної спільноти України.

На знак вдячності за активну підтримку розвитку спорту, освіти, молодіжної політики та соціальних ініціатив партнерам були вручені спеціальні відзнаки.

Особливу увагу під час візиту приділили патріотичному вихованню молоді. До Дня Української Державності в Одеському обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової для учнів Саф’янівської громади спільно зі Службою освітньої безпеки було організовано пізнавально-патріотичний захід. Школярі ознайомилися з експозиціями Міжнародної виставки-фестивалю «Дунай — ріка дружби», відвідали персональну виставку народного художника України Миколи Прокопенка, а також інші мистецькі проєкти.

Незабутні враження у дітей залишило знайомство зі студією Ізмаїльського телебачення. Вони побачили процес створення телевізійних програм, дізналися про роботу журналістів і телеведучих та навіть спробували себе перед телекамерою. Завершився захід інтерактивною пізнавальною грою, під час якої учасники складали мапу України, знайомилися з державними символами та історією своєї країни.

У рамках робочої поїздки Валентин Федоров також відвідав провідні спортивні клуби Ізмаїла під керівництвом Олега Бур'яна та спортивний клуб «Гладіатор» під керівництвом Степана Чеботаря. Для спортсменів були проведені відкриті тренування напередодні першого в Україні Всеукраїнського майстерського турніру з кікбоксингу WTKA та К-1 «Кубок Нескорених».

Крім того, вихованці клубів отримали сучасний спортивний інвентар та екіпірування від партнерів — спортивних брендів LEV SPORT і ROYAL SPORT, що сприятиме підвищенню якості тренувального процесу та розвитку юних спортсменів.

Під час візиту також було погоджено низку важливих напрямів подальшої співпраці, зокрема розвиток ветеранського спорту, програм фізичної та психологічної реабілітації українських Захисників, підтримку молоді, створення нових освітніх можливостей для дітей громад і реалізацію масштабних соціально-спортивних проєктів.

Робочий візит до Ізмаїла підтвердив, що об'єднання зусиль органів влади, спортивних федерацій, освітніх установ та громадських організацій створює міцний фундамент для розвитку українського спорту, виховання молодого покоління та зміцнення громад. Саме такі ініціативи формують сильну, успішну та незламну Україну.