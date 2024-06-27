Спорт як символ сили та єдності: Одеський грэпплинг та панкратіон на міжнародній арені

У сучасному світі спорт відіграє надзвичайно важливу роль, втілюючи у собі не лише фізичну активність, а й цінності, що сприяють розвитку особистості. Він є важливим елементом нашого життя, навчаючи нас сили, витривалості та дисципліни. Але сьогодні, перш ніж розпочати обговорення останніх досягнень українських спортсменів, маємо висловити глибоку вдячність Збройним силам України. Їхні жертви та мужність відстоюють мирне майбутнє нашої держави, надаючи нам можливість зібратися разом сьогодні. Відмітив на початку зустрічі Лерник Мусаелян, Президент Одеської обласної федерації греблігу та панктіону.

«Як відомо, федерація панкраїону греплінгу існує з 2001 року. З самого початку на чолі федерації був Магомєд Магдієв, який дав нашій організації такий великий старт, що будь-які наші заходи проходили завжди дуже масштабно.. Планка висока, і я як чинний президент намагатимуся максимально цю планку підтримувати. Хочу подякувати всім друзям, які стали поряд і допомагають. Бо без підтримки нічого неможливо зробити!

Минулий рік у нас був вдалий, у нас були представлені спортсмени різного віку на чемпіонаті світу та Європи. Більше того, ми навіть вперше виставили спортсмена з ветеранів. Поздоровлю, Максим посів перше місце.

Для будь-якого спортсмена, як відомо – вершина це Олімпійські ігри. На жаль, ми не представлені серед олімпійських видів спорту. Наші Олімпійські ігри – це Всесвітні ігри, де Іван Малін довів, що він сьогодні найсильніший! Раніше він займав другі та треті місця, а зараз налаштувався і посів перше місце. Багато хто думав, що це випадковість, тому що на Всесвітніх іграх йому було дуже складно. Мало того, що проти нього готувалися спортсмени, та ще всі судді були налаштовані проти нього. Але як кажуть: не завдяки, а всупереч Ваня виграв, отримав золоту медаль і хочеться побажати йому, щоб надалі максимально допомагав вже як віце-президент молодому поколінню. Є на кого рівнятися, куди йти, щоб досвід передавав, вже поступався дорогою молодим…

Особливу подяку хочу висловити голові Одеської районної військової адміністрації. У минулому році ми провели спільний новорічний турнір та провели його дуже успішно, турнір був дуже масштабний. Цей турнір дав стимул нашим спортсменам і надалі краще виступати. На останньому чемпіонаті України наймолодшого віку з 10 до 13 років ми теж взяли і перше місце, було і друге, і третє.

Ще раз хочу подякувати нашим спортсменам, їхнім батькам за витримку і стійкість, тому що основне фінансове навантаження падає на батьків і на самих спортсменів. В країні йде війна, ми все чудово розуміємо, але все одно спортивна арена — це теж наш фронт! Коли звучить гімн, піднімається прапор, у кожного з нас навертаються сльози на очі. Я вважаю несправедливим той фат, що нашому спорту приділяють менше уваги порівняно з тим самим футболом, але ми це виправимо!

Ми готуємо справжніх воїнів. Наші спортсмени багато хто зараз і на першій лінії воюють. На жаль, для нас це втрати, сподіваюся скоро буде мир і наші хлопці повернуться і стануть вже в спортивний стрій і всі наші заходи проходитиме ще видовищніше та масштабніше!», - підкреслив Лерник Мусаелян.

У 2023 році українські спортсмени продовжили вражати світ своїми досягненнями, особливо у грепплінгу та панкратіоні. Грепплінг зайняв четверте місце в українському рейтингу серед видів спорту, що включені до програми Всесвітніх ігор з єдиноборств. Найбільшим святом для спортивної України стали Всесвітні Ігри Єдиноборств, які відбулися у Саудівській Аравії, де наш земляк, Іван Малін, виборов звання чемпіона у ваговій категорії до 100 кг у грепплінг-гі. Протягом 2023 року спортсмени ставали переможцями і призерами міжнародних і всеукраїнських змагань:

Чемпіонат світу серед юнаків та ветеранів (14-15.10.2023 Лутракі, Греція): Смілянська Владислава – 2 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 48 кг), 1 місце (розділ «гі», вагова категорія 48 кг) , тренер – Журавльов Максим; Сербова Катерина – 2 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 40 кг), 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 40 кг) , тренер – Журавльов Максим; Журавльов Максим – 1 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 66 кг)

Чемпіонат світу серед дорослих, юніорів та кадетів (20-24.08.2023 Варшава, Польша):

Іван Малін – 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 100 кг), тренери – Лернік Мусаєлян, Магдієв Магомед;

Баркар Андрій – 3 місце (розділ «гі», вагова категорія 84 кг.), тренер Лернік Мусаєлян;

Пойда Діана – 1 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 90 кг), 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 90 кг) , тренер – Журавльов Максим;

Карауш Любов – 1 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 46 кг), 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 46 кг) , тренер – Хмілевський Костянтин;

Капулоська Софія – 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 46 кг) , тренер – Рибалко Валерій.

Чемпіонат Європи (1-12.03.2023, Бухарест, Угорщина):

Іван Малін – 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 100 кг), 2 місце (розділ «ноу-гі») тренери – Лернік Мусаєлян, Магдієв Магомед;

Баркар Андрій – 3 місце (розділ «гі, вагова категорія 84 кг).

На змаганнях всеукраїнського рівня спортсмени різних вікових груп ставали призерами і переможцями змагань – 66 медаль (19 золотих, 16 срібних, 31 бронзових). Збірна команда Одеської області посіла 2 місце (молодші юнаки - 2008-2009), 3 місце (діти - 2010-2011) та 3 місце серед кадетів.

Наказами Мінмолодьспорту України було присвоєно почесні спортивні звання спортсменам та тренеру: Заслужений тренер України – Мусаєлян Лернік Борикович, Майстер спорту міжнародного класу – 1.

На зустріч з одеськими спортсменами завітав Олександр Гринчак, Начальник Одеської районної воєнної адміністрації, він сказав:

«Дуже приємно бачити сьогодні таких молодих спортивних сильних духом українців, це саме заслуга ваша тренерів Я знаю з свого власного досвіду із спорту, що багато чого залежить в першу чергу від тренера. А другою чергою це вже від самого себе. Як ти віддаєшся спорту, як ти себе мотивуєш на тренування. Хочу вам подякувати тренери, всім причетним хто займається цим хто впроваджує Грэпплинг Панкратіон ці види спорту в нас на Україні ви робите нашу націю спортивною сильною духом і відповідно непереможною. Хочу подякувати чемпіону, який продовжує цей шлях, передає свій безцінний досвід молодому поколінню ділиться з ним. Ми з свого боку, з боку урядової вертикалі і президента, готові максимально підтримувати вас в плані проведення змагань, сприяти максимально і допомагати! Від вас тільки будь ласка ініціатива. Дякую що ви мене сюди запросили. Мені дуже важливо бути тут сьогодні, я взагалі за спорт, за його розвиток, за спортивну здорову націю, ще раз дякую вам і слава Україні!», - зауважив Олександр Гринчак.

Згідно наказу Мінмолодьспорту України від 29.03.2024 №1936 до складу національної збірної включені 20 спортсменів з Одеської області (4 в основному складі, 11 кандидатів та у 5 резерв).

Крім того Наказом Мінмолодьспорту України було присвоєно почесне спортивне звання Заслужений Майстер спорту України – Івану Маліну!

У 2024 році спортсмени ставали переможцями і призерами чемпіонату Європи:

Греція (11-12 травня)

Смілянська Владислава – 2 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 48 кг), 1 місце (розділ «гі», вагова категорія 48 кг) , тренер – Журавльов Максим;

Ільін Максим - 2 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 100 кг), 1 місце (розділ «гі», вагова категорія 100 кг) , тренер – Співаченко Юрій;

Загальними зусиллями спортсменів Національної збірної команди України з грепплінгу команда федерації посіла 1 загальнокомандне місце.

Баку (27-30 травня)

Малін Іван – 3 місце (розділ – «гі», вагова категорія 100 кг);

Пойда Діана – 2 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 90 кг), 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 90 кг) , тренер – Журавльов Максим;

Карауш Любов – 1 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 46 кг), 2 місце (розділ «гі», вагова категорія 46 кг) , тренер – Хмілевський Костянтин;

Сербова Катерина – 1 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 43 кг), 1 місце (розділ «гі», вагова категорія 43 кг) , тренер – Журавльов Максим;

Менейлюк Віктор – 3 місце (розділ «ноу-гі», вагова категорія 58 кг), 3 місце (розділ «гі», вагова категорія 58 кг) , тренер – Співаченко Юрій.

Ці досягнення свідчать не лише про талант та наполегливість наших спортсменів, але й про їхню надзвичайну вольову силу та відданість українському спорту. Вони є прикладом того, як спорт може об'єднувати націю і підтримувати національну ідентичність у важкі часи. Завжди очікуваною гостею, яка ніколи не пропускає можливості поспілкуватися із спортсменами є начальниця управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кальчак.

«Сьогодні хочеться привітати, перш за все, наших спортсменів, тому що ми розуміємо як це все непросто відбувається. Як іноді хочеться поспати, а треба зібратися і їхати на якісь змагання або на тренування і це робити щодня! Я завжди радію нашим тренерам, які сьогодні працюють разом з вами, які сьогодні здобувають те золото - це наше покоління, яке буде продовжувати після нас жити в нашій країні і підтримувати всі ці традиції, які сьогодні є. Звісно ж хочу вам подякувати за ваші спортивні результати. Іван для нас для всіх такий приклад, наші спортсмени прославляють Україну і коли нас бачать на Європейських або міжнародних аренах то всі просто дивуються - де ж та Україна, де ж там взялось стільки людей? Які такі сильні, здорові, які впевнені в собі!

Також хочеться сказати про Олімпійські та Паралімпійські ігри. Ми як завжди пишаємося разом з вами нашими спортсменами. У нас сьогодні п'ять ліцензій на участь в Олімпійських іграх, знаєте кожного разу хвилююсь тому що починаючи ще з 1952 року коли Одеса у складі УРСР приймала участь в Олімпійських іграх у нас завжди на літніх Олімпійських іграх були медалі, тому дуже хочеться щоб медаль була в цьому році, дуже за це хвилююсь і сподіваємось що це буде!

Після закінчення Олімпійських ігор через два тижні відбудуться Параолімпійські ігри і це сьогодні теж дуже така важлива частина нашого спортивного життя тому, що люди з певною інвалідністю продовжують не тільки повноцінно жити, а й тренуватись задля спортивної перемоги!

Хочу побажати розквіту вашої Федерації і Лерніку Боріковичу продовжувати цим займатися незважаючи ні на що. А з нашого боку ви знаєте що – підтримка! Завжди є кращі спортсмени, чемпіони-призери чемпіонатів Європи і світу отримують у нас обласну стипендію і щоквартально ми майже кожного року трошки збільшимо ці кошти, щоб ви отримали чуть-чуть більше.

Ну а взагалі в Одеській області розвивається понад 102 виду спорту то це така велика спортивна сім'я і я дуже хочу щоб наші ці результати і не тільки спортивні, щоб ми були дуже сильною дуже згуртованою нацією і перемагали всіх і на спортивних аренах ну і звісно ж у війни! Слава Україні!», - вигукнула Валентина Кальчак.

У всеукраїнському рейтингу за 2023 рік панкратіон посів 9-те місце серед видів спорту, що включені до програми Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств.

На змаганнях всеукраїнського рівня спортсмени різних вікових груп ставали призерами і переможцями змагань – 25 медалей (14 золотих, 5 срібних, 6 бронзових). Збірна команда Одеської області посіла 3 місце серед кадетів. Одеська обласна федерація грепплінгу та панкратіону з кожним роком удосконалюється та розвивається. Цього року відбулися зміни. У лютому 2024 року відбулося позачергове засідання федерації, на якому було переобрано президента та віце-президентів. Новоспеченим президентом Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону став Мусаєлян Лернік Борикович, віце-президентами стали: Менейлюк Світлана Володимирівна, Малін Іван Валентинович, Васильєв Геннадій Анатолійович, Ціскарадзе Аміран Автанділович. Всі вони разом працюють над удосконаленням, розвитком та популяризацією грепплінгу та панкратоіну в регіоні. За результатами змагань: Національна збірна команда України з грепплінгу посіла 1 загальнокомандне місце серед кадетів, 2 місце серед юніорів, серед дорослих наша команда посіла 2 місце у розділі ноу-гі та 3 місце у розділі грепплінг-гі.

На змаганнях всеукраїнського рівня спортсмени різних вікових груп ставали призерами і переможцями змагань – 64 медаль (25 золотих, 18 срібних, 21 бронзових). Збірна команда Одеської області посіла 2 місце ( кадети - 2007-2008) 3 місце (юнаків - 2009-2010).

Голова Одеського регіональному відділенні Національної спілки журналістів України Юрій Работін завжди радий завітати до давніх друзів:

«Шановні колеги я хотів би від асоціації спортивних журналістів України вам подякувати що ви зібралися. Що дійсно ми сьогодні представляємо спортивну еліту України. Спасибі нашим героям сьогоднішнього дня. Ви новітнє обличчя українського спорту, за це сьогодні віддають своє життя наші хлопці і дівчата там на фронті. Я хотів би сказати поетичними рядками: «Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає це Україна Вона з нами, була, лишається є!» Спасибі що ви є, велика вам подяка!», - наголосив Юрій Работін.

Згідно наказу Мінмолодьспорту України від 09.05.2024 №2905 до складу національної збірної з панкратіону включені 12 спортсменів з Одеської області (3 в основному складі, 3 кандидати та 6 резерв).

Наказом Мінмолодьспорту України було присвоєно спортивне звання Майстер спорту України – Івану Ющенко! На змаганнях всеукраїнського рівня спортсмени різних вікових груп ставали призерами і переможцями змагань – 8 медаль (5 золотих, 2 срібних, 1 бронзових).

Окрім змагань національного та міжнародного рівнів Одеська обласна федерація грепплінгу та панкратіону проводить безліч обласних змагань та турнірів спільно з Департаментом Фізичної культури, спорту та туризму Одеської обласної державної адміністрації та Одеською районною військовою Адміністрацією. В майбутньому планується поновити Всеукраїнський турнір «Дитяча ліга грепплінгу»!

Одеська обласна федерація грепплінгу та панкратіону висловила особливу подяку за співпрацю та розвиток спорту у регіоні с цього приводу були відзначені: Олег Ігорович БУРДЕЙНИЙ – директор Департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації

Валентина Андріївна КОЛЬЧАК – З

Департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації

Олександр Васильович ГРИНЧАК - начальник Одеської районної військової адміністрації Руслан Олександрович ПУЗДРАЧ - начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Олександр Петрович ТУЛУНЖИ – начальник Одеського обласного відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Рафаїлович Гриневецький – голова Одеської обласної державної адміністрації 2020-2022 р.

Одеська обласна федерація грепплінгу та панкратіону висловила подяку незмінним партнерам, які небайдужі до спорту, з цього приводу були відзначені:

Гегам Григорян – директор бази відпочинку «Гірський Орел»

Олександр Агаджанян – директор транспортної компанії UKRBUSTOUR; Милана БРОДОВСЬКА - Директор Громадської організації та Спортивного клубу «Мангуст», генеральний секретар Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України; Роберт Степанян – меценат спорту; Юрій Работін – голова правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України; Валентина Васильєва – директор Центру культури, дозвілля та спорту «Політехнік» Національного університету «Одеська політехніка»; Мельник Ігор Геннадійович - керуючий мережі магазинів м'ясоїд; Олександр Ануфрієв – директор спортивного комплексу «Олімп» м. Южне, депутат Южненскої громади.

Україна пишається своїми спортсменами, які не лише досягають високих результатів у міжнародних змаганнях, а й відстоюють честь нашої країни в усьому світі. Їхні звершення — це вкрай важливий компонент патріотичного виховання молодого покоління та підтримки українського спорту у всьому його розмаїтті. Нехай майбутні досягнення наших спортсменів будуть світлими сторінками української спортивної історії, що мотивують нас до нових вершин і єднають на шляху до спільних цілей.