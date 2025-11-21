В Национальном банке Украины сообщили, что украинским банкам запрещено выдавать объемы валюты, которые "засветились" на фотографиях с обысков Национальным антикоррупционным бюро в рамках операции "Мидас".

Об этом Нацбанк сообщил в ответ на запрос ЭП.

"Начиная с 24 февраля 2022 года, банки не имеют права выдавать клиентам наличную иностранную валюту в упаковке банкнот номиналом 100 долларов США с маркировкой эмитента. Постановлением Правления НБУ от 24.02.2022 №18 на период действия военного положения в Украине установлено ограничение на выдачу со счета наличных в день – не более 100 тыс. грн в эквиваленте (на сегодня по курсу НБУ это ориентировочно 2 380 долларов США, в одной упаковке банкнот номиналом 100 долларов США находится значительно выше сумма)", – говорится в ответе регулятора.

Такое ограничение на объем снятия наличных распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Обходить его банкам запрещается, отметили в Нацбанке и добавили, что следят за соблюдением этих ограничений, в частности при проведении проверок.

"При выявлении нарушений НБУ принимает к банкам адекватные меры воздействия, размер штрафных санкций может доходить до 1% уставного капитала, а должностные лица банков могут быть дисквалифицированы. При проведении проверок НБУ прорабатывает любую информацию, которая может быть учтена во время банковского надзора", – сообщили в Нацбанке.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что к отмыванию средств участниками коррупционных схем в закупках Энергоатома мог быть причастен государственный "Сенс банк". Также, по словам нардепа, на этот банк мог иметь влияние фигурант расследования НАБУ Тимур Миндич.

По данным НБУ государственный "Сенс банк" действительно был среди тех учреждений, которые осуществляли ввоз наличной валюты из-за границы на территорию Украины. Кроме него такие операции осуществляли еще 7 банков: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Пивденный", "Кредобанк" и "РВС Банк".

В то же время в регуляторе не замечали никаких аномалий по объемам снятия наличной валюты или ее обращения.

"При регулярном осуществлении анализа отчетных данных банков отсутствуют факты аномальных всплесков, связанных со снятием наличных средств в иностранной валюте со счетов клиентов банков, что требовало бы осуществления углубленного анализа и мер дополнительного реагирования со стороны НБУ", – сообщили там.

Напомним:

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике, соорганизатором которой был друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Тогда же источники УП сообщили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.

Бизнесмен Тимур Миндич связан с 17 юридическими лицами в Украине, но активны из них только девять.





Источник