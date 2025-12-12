Масштабные поставки древесины идут через Китай, где ей просто меняют маркировку, показало расследование телерадиокомпании SWR. Журналисты, выдавая себя за трейдеров, обнаружили множество предложений о покупке российской фанеры, в том числе от китайской “дочки” немецко-швейцарского производителя игрушек Hape International. Происхождение фанеры из РФ подтвердила сама эта компания по электронной почте.

Руководство Hape в Германии в ответ на запрос издания Weltspiegel заявило, что “не может давать комментарии про юридически независимые дочерние компании” Через день после запроса все предложения о продаже российской древесины от Hape International были удалены, сообщают расследователи.

SWR отмечает, что с началом войны РФ против Украины и введения санкций импорт древесины из Китая в Европу резко увеличился. Первоначально эти поставки шли в основном через Польшу, однако после мер по борьбе с нелегальным импортом, которые приняли власти этой страны, многократно вырос импорт через Испанию и Португалию.

Марек Янке, гендиректор компании Paged — одного из крупнейших производителей фанеры в Европе — указывает, что нелегальные поставки российской древесины из Китая “угрожают самому существованию европейской лесной промышленности”.

Журналисты отмечают, что экспорт березовой древесины приносит российскому государству миллиарды долларов дохода. Основным бенефициаром торговли древесиной является олигарх Алексей Мордашов, находящийся под санкциями, указывает SWR.





