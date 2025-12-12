Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения скринингов здоровья людей в возрасте 40 и более лет. Соответствующее постановление и сам порядок есть в распоряжении ЭП.

Программа чекапов предусматривает выделение лицам в возрасте от 40 лет средств на одноразовое проведение обследования состояния здоровья для раннего выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По ожиданиям правительства, такие обследования будут влиять на уменьшение показателей преждевременной смертности в Украине.

Постановление об утверждении порядка реализации программы правительство утвердило во время своего заседания 10 декабря.

Сколько и на что будут выделять деньги

Согласно согласованному порядку, стоимость медицинской услуги по проведению скрининга здоровья, составит 2 тыс. грн. Эти средства государство будет перечислять участникам программы.

Потратить их можно будет только по безналу на покупку услуг в учреждениях здравоохранения любой формы собственности и ФЛП, которые получили лицензию на осуществление медицинской практики и которые имеют соответствующие MCC-коды.

Услуга скрининга включает в себя:

анкетирование и стандартизированную оценку рисков (сердечно-сосудистого, риска сахарного диабета 2 типа, употребления табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);

физикальное обследование, включающее измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрию (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;

лабораторные исследования (в частности, липидограмму, исследование показателей функций почек и электролиты);

инструментальные обследования по показаниям (в частности, электрокардиографию, суточный или домашний мониторинг артериального давления);

индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни;

оформление (в случае необходимости) электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения;

поствизитное сопровождение, включая дистанционную связь, для уточнения плана действий у групп высокого риска, контролем выполнения направлений и внесением всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Кто сможет проводить скрининг

Предоставлять услугу чекапов для лиц в возрасте 40+ смогут учреждения здравоохранения, которые включены в соответствующий перечень. Чтобы попасть в этот перечень, заведение должно подать заявку, подписанную руководителем. Форма заявки, а также требования к учреждениям будут размещены на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Решение о включении в перечень учреждений, которые смогут проводить скрининг в рамках программы, НСЗУ будет принимать в течение 10 дней с момента получения заявки. Сам перечень таких учреждений будет размещаться на сайте НСЗУ.

При этом, НСЗУ сможет исключить учреждение из перечня, если оно будет систематически нарушать условия проведения чекапов.

Как украинцам пройти чекап

Заявку на проведение скрининга здоровья можно будет подать через "Дію" или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Согласно правительственному документу, желающие пройти скрининг здоровья за государственный счет смогут подать заявку по истечении 30 календарных дней со дня своего рождения. В случае, если такая заявка будет подаваться через "Дію", то уведомление с приглашением придет участнику в приложении в течение 30 дней со дня рождения.

После подачи заявки, средства на проведение скрининга государство направит на "Дія.Картку", открытую в одном из украинских банков.

Если участник будет подавать заявку на прохождение чекапа через ЦПАУ, то прежде чем обращаться за соответствующей услугой, он должен будет самостоятельно открыть специальный счет "Дія.Картку" в одном из банков, которые предоставляют такие услуги.

Сколько уйдет на программу чекапов?

Согласно финансово-экономическим расчетам, на программу скрининга здоровья в 2026 году планируют потратить 10,5 млрд грн, из которых 10 млрд грн – непосредственно на сам скрининг, 242,34 млн грн – на руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания и 266 млн грн – на руководство и управление в сфере цифровой трансформации.

Ожидается, что в 2026 году чекапами воспользуется 5 миллионов граждан.

Критика программы

Программу скрининга здоровья граждан в возрасте от 40 лет остро раскритиковали в Министерстве финансов.

В выводах к соответствующему постановлению Минфин указывает на многочисленные технические ошибки в документе, а также на несколько очевидных проблем и несогласованностей. Ниже приведем наиболее весомые замечания:

По мнению Минфина, периодический контроль за состоянием здоровья уже обеспечивают врачи первичной медицинской помощи в рамках уже существующей программы медицинских гарантий. Поэтому непонятна цель и эффективность направления на эти цели дополнительных бюджетных ресурсов на проведение еще одного, разового, контроля.

в рамках уже существующей программы медицинских гарантий. Поэтому непонятна цель и эффективность направления на эти цели дополнительных бюджетных ресурсов на проведение еще одного, разового, контроля. Непонятен механизм оплаты медицинским учреждениям за проведение скрининга. В частности, не определены тарифы на такие услуги и порядок оплаты за дополнительные услуги, потребность в которых может появиться после проведения первичного осмотра.

и порядок оплаты за дополнительные услуги, потребность в которых может появиться после проведения первичного осмотра. На сам конец, в Минфине указывают, что средства, которые украинцы будут получать на "Дія.Карту" для проведения скринингов, не освобождены от налогообложения. Соответственно те граждане, которые захотят воспользоваться программой, потом должны будут задекларировать такой доход и уплатить с полученных 2 тыс. грн 18% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора (в сумме – 460 грн).

