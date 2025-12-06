 
Сьогодні, 16:00

2000 грн на здоров'я для українців після 40: основні деталі нової програми

Категория: Новини / Online конференция

С 1 января 2026 года в Украине начнёт действовать государственная программа бесплатного медицинского обследования для граждан старше 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья, а для его оплаты государство выделит 2000 грн безналичной поддержки.

Через 30 дней после достижения 40 лет гражданин получит уведомление в приложении «Дія» с предложением пройти скрининг. После подтверждения участия на специальную «Дія.Карту» автоматически начислят 2000 грн, которыми можно рассчитаться только за обследование в учреждениях, входящих в перечень Национальной службы здоровья – как государственных, так и частных или коммунальных. Записаться можно в любое удобное медучреждение, независимо от места проживания.

Для тех, кто не пользуется «Дія», предусмотрен альтернативный вариант: оформление пластиковой карты и подача заявки в ЦНАП. Через неделю участник получит уведомление о начислении средств и сможет пройти скрининг на тех же условиях.

Медосмотр займёт 60–90 минут и будет проводиться за один визит. После завершения услуги оплата происходит на месте через «Дія.Карту».

В пакет обследования входят:

физикальное обследование: давление, пульс, вес, рост, окружность талии, расчёт индекса массы тела;

опрос по образу жизни и симптомам для выявления рисков заболеваний;

лабораторные исследования: липидограмма, гликированный гемоглобин, при необходимости – электролиты, креатинин, СКФ, соотношение альбумин/креатинин в моче;

оценка ментального здоровья – короткий опросник уровня стресса и тревожности;

консультация врача и персональные рекомендации по снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

После получения результатов врач определит дальнейший маршрут пациента и, при необходимости, назначит дополнительные обследования или лечение.


