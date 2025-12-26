Невероятное выступление на престижном турнире Rizatdinova Cup 2025 продемонстрировала 9-летняя Александра Паскаль. Юная гимнаста, которая в 2022 году потеряла ножку в результате ракетного удара, но смогла научиться ходить на протезе, а главное вернуться в профессиональный спорт.

Александра завоевала бронзовую медаль в напряжённой борьбе. В этом году турнир объединил 650 участниц со всех уголков Украины — спортсменки показали высокий уровень мастерства, выдержку и настоящий спортивный характер. Сама спортсменка отметила, что конкуренция была невероятной, поэтому эта медаль для нее имеет особую ценность.

Трагедия с девочкой произошла в мае 2022 года в пгт Затока. Александра вместе с мамой оказалась под завалами после ракетного удара. Девочку удалось спасти — она провела две недели в коме, перенесла многочисленные переломы и тяжёлые травмы. Больше всего пострадала нога, которую врачам пришлось ампутировать.

Но Александра не отказалась от своей мечты. Занимаясь художественной гимнастикой с трёх лет, она продолжила тренировки и вернулась на ковер.





