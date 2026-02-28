27 февраля 2026 года Одесская область отмечает 94-ю годовщину со дня своего образования. Это крупнейший по территории регион Украины с богатой историей, природой и культурными традициями.

Одесская область была образована 27 февраля 1932 года, когда ЦИК СССР утвердил постановление о создании региона в составе Украинской ССР. В состав области тогда вошли четыре города областного подчинения – Одесса, Кропивницкий (позже Кировоград), Николаев и Херсон – а также 46 районов.

В 1937 году из Одесской области выделилась Николаевская в составе трех городов и 29 районов, а в 1939 году 10 районов отошли к новоорганизованной Кировоградской области. В 1940 году, в связи с созданием Молдавской ССР, к нашей области были присоединены 8 районов, которые раньше входили в состав Молдавской автономии. К слову, окончательно границы области были оформлены уже после второй мировой войны, в 1954 году, когда была присоединена бывшая Измаильская область.

Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года принято новое деление Одесской области на 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Раздельнянский и Подольский.

Одесщина всегда была южным форпостом Украины, местом пересечения торговых и культурных путей, где жили представители более 100 национальностей.

