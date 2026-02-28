 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Одеська область відзначає 94-ту річницю від дня заснування

Категория: Новини / Історія та суспільство

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


27 февраля 2026 года Одесская область отмечает 94-ю годовщину со дня своего образования. Это крупнейший по территории регион Украины с богатой историей, природой и культурными традициями.

Одесская область была образована 27 февраля 1932 года, когда ЦИК СССР утвердил постановление о создании региона в составе Украинской ССР. В состав области тогда вошли четыре города областного подчинения – Одесса, Кропивницкий (позже Кировоград), Николаев и Херсон – а также 46 районов.

В 1937 году из Одесской области выделилась Николаевская в составе трех городов и 29 районов, а в 1939 году 10 районов отошли к новоорганизованной Кировоградской области. В 1940 году, в связи с созданием Молдавской ССР, к нашей области были присоединены 8 районов, которые раньше входили в состав Молдавской автономии. К слову, окончательно границы области были оформлены уже после второй мировой войны, в 1954 году, когда была присоединена бывшая Измаильская область.

Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года принято новое деление Одесской области на 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Раздельнянский и Подольский.

Одесщина всегда была южным форпостом Украины, местом пересечения торговых и культурных путей, где жили представители более 100 национальностей.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 