У Росії відкрили кримінальну справу проти Дурова за "сприяння тероризму"

Російські державні видання заявили про порушення кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова за статтею про сприяння терористичній діяльності.

Стверджується, що Telegram нібито використовується для підготовки злочинів, зокрема терактів, а адміністрація Telegram не реагує на запити російських правоохоронних органів. Конкретні деталі справи або офіційні процесуальні документи не наводяться.

Звинувачення також пов'язують із публічною реакцією Дурова на уповільнення роботи Telegram у росії та спроби просування державного месенджера Max. У матеріалах держЗМІ його висловлювання трактуються як загроза суспільно-політичній стабільності.

Як приклади використання месенджера для злочинів наводять резонансні теракти та політичні вбивства, однак доказів причетності компанії до цих подій немає.

Також у статтях повторюється теза про нібито вибіркову співпрацю Telegram із різними державами, зокрема звинувачення у тому, що запити російських органів залишаються без відповіді. Роботу Telegram у росії почали суттєво обмежувати на початку лютого.

У 2024 році Дурова затримували у Франції за підозрами у фінансових злочинах та незаконній діяльності на платформі. Після цього він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронними органами різних країн у межах законодавства.

Дуров прокоментував кримінальну справу проти нього:

"Росія відкрила проти мене кримінальну справу за "сприяння тероризму". Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, намагаючись придушити право на приватність і свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу."


