Російські державні видання заявили про порушення кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова за статтею про сприяння терористичній діяльності.

Стверджується, що Telegram нібито використовується для підготовки злочинів, зокрема терактів, а адміністрація Telegram не реагує на запити російських правоохоронних органів. Конкретні деталі справи або офіційні процесуальні документи не наводяться.

Звинувачення також пов'язують із публічною реакцією Дурова на уповільнення роботи Telegram у росії та спроби просування державного месенджера Max. У матеріалах держЗМІ його висловлювання трактуються як загроза суспільно-політичній стабільності.

Як приклади використання месенджера для злочинів наводять резонансні теракти та політичні вбивства, однак доказів причетності компанії до цих подій немає.

Також у статтях повторюється теза про нібито вибіркову співпрацю Telegram із різними державами, зокрема звинувачення у тому, що запити російських органів залишаються без відповіді. Роботу Telegram у росії почали суттєво обмежувати на початку лютого.

У 2024 році Дурова затримували у Франції за підозрами у фінансових злочинах та незаконній діяльності на платформі. Після цього він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронними органами різних країн у межах законодавства.

Дуров прокоментував кримінальну справу проти нього:

"Росія відкрила проти мене кримінальну справу за "сприяння тероризму". Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, намагаючись придушити право на приватність і свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу."





Источник