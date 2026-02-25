В Одесі відбулися змагання з практичної стрільби серед військових та ветеранів

21–22 лютого 2026 року в Одесі пройшли змагання з практичної стрільби другого рівня за правилами МКПС України. Турнір організувала громадська організація ГО «ЦЕНТР ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ» за підтримки Департаменту у справах ветеранів Одеської міської ради. Змагання відбулися у тирі STVOL та об’єднали представників сил оборони України, ветеранів і цивільних учасників.

Відкриття турніру 21 лютого о 09:00 розпочалося хвилиною мовчання за загиблими українцями та виконанням Державного Гімну України. Із вітальними словами до учасників звернулися начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, директор Департаменту у справах ветеранів Одеської міської ради Володимир Єрмаков, а також директор матчу та головний інструктор ГО «ЦЕНТР ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ» Андрій Конько.

Протягом двох днів тривала напружена боротьба. Учасники виконували різні змагальні вправи в кількох категоріях, демонструючи високий рівень підготовки, витримку та професіоналізм.

Однак подія мала не лише спортивний, а й глибокий соціальний зміст. Змагання спрямовані на підтримку ветеранів, їхню адаптацію до мирного життя, формування ветеранської спільноти та розвиток культури безпечного володіння зброєю.

ГО «ЦЕНТР ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ» системно працює з ветеранами, військовослужбовцями та цивільними, розвиваючи культуру відповідального поводження зі зброєю, тактичну підготовку та стрілецький спорт. Для ветеранів такі заходи — це психологічна стабілізація через спорт, збереження професійних навичок, підтримка однодумців та соціальна інтеграція після фронту.

Організатори наголошують: ветеранський рух — це не лише пам’ять і шана, а й активна участь у суспільному житті, розвиток та передача досвіду. Практична стрільба — це дисципліна, відповідальність і готовність діяти в критичних ситуаціях — цінності, які сьогодні об’єднують військових, ветеранів і цивільне суспільство.